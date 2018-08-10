2018-08-10T13:55:50+03:00
Общество

Как вырастить в Удмуртии арбузы, дыни и черешню

«Комсомолка» пообщалась с доктором сельскохозяйственных наук
Наталья Сорокина
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Фото: АрхивФото: Архив
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Теплолюбивые растения, имея южное происхождение, созревают при жаркой погоде. А когда температура ниже +13 градусов, у арбузов и дынь практически останавливается жизнедеятельность. Как вырастить сладкие и крупные плоды, рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Александр Федоров.

Черешня

При нашем коротком лете и суровых зимах этому южному растению в наших широтах нелегко. В качестве помощи используют специальные агротехнические приемы и способы посадки.

– Черешня, шелковица успешно растут в Удмуртии при посадке в виде бахчевого сланца. То есть саженец высаживают под углом 45 градусов к поверхности почвы. Потом вся крона формируется вдоль поверхности почвы на высоте 40-50 сантиметров, чтобы ветки зимовали под снеговым покровом, – говорит Александр Федоров.

Арбузы и дыни

Для защиты арбузов от тли регулярно пропалывайте грядки

Для защиты арбузов от тли регулярно пропалывайте грядки

– Учитывая, что по описанию и характеристике средний вес плода сорта «Огонек» – 2 килограмма, на наших опытах он вырастал до 4,5 килограммов, – говорит Александр Федоров. – Мы использовали метод прививки на устойчивом подвое (растение, на котором укореняют почку или черенок другого растения, плоды которого мы хотим получить. – Прим. ред.). То есть арбузы, дыни прививаем на разные виды тыквы: Лагенария, Крупноплодная или Фиголистная.

Если вы планируете хранить арбузы, то собирайте их за пару дней до созревания

Если вы планируете хранить арбузы, то собирайте их за пару дней до созревания

Самое оптимальное – прививка сеянцев в фазе полного раскрытия семядолей. Здесь есть одно важное требование – влажность воздуха в первый момент после прививки должна держаться на уровне 90-95%. Оптимальная температура воздуха +25 градусов и желательно без колебаний в первую неделю после прививки. И затем постепенно нужно уменьшать влажность воздуха, чтобы растение адаптировалось.

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