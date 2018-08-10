Как вырастить в Удмуртии арбузы, дыни и черешню

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-10T13:55:50+03:00

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Теплолюбивые растения, имея южное происхождение, созревают при жаркой погоде. А когда температура ниже +13 градусов, у арбузов и дынь практически останавливается жизнедеятельность. Как вырастить сладкие и крупные плоды, рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Александр Федоров.

Черешня

При нашем коротком лете и суровых зимах этому южному растению в наших широтах нелегко. В качестве помощи используют специальные агротехнические приемы и способы посадки.

– Черешня, шелковица успешно растут в Удмуртии при посадке в виде бахчевого сланца. То есть саженец высаживают под углом 45 градусов к поверхности почвы. Потом вся крона формируется вдоль поверхности почвы на высоте 40-50 сантиметров, чтобы ветки зимовали под снеговым покровом, – говорит Александр Федоров.

Арбузы и дыни

Для защиты арбузов от тли регулярно пропалывайте грядки

– Учитывая, что по описанию и характеристике средний вес плода сорта «Огонек» – 2 килограмма, на наших опытах он вырастал до 4,5 килограммов, – говорит Александр Федоров. – Мы использовали метод прививки на устойчивом подвое (растение, на котором укореняют почку или черенок другого растения, плоды которого мы хотим получить. – Прим. ред.). То есть арбузы, дыни прививаем на разные виды тыквы: Лагенария, Крупноплодная или Фиголистная.

Если вы планируете хранить арбузы, то собирайте их за пару дней до созревания

Самое оптимальное – прививка сеянцев в фазе полного раскрытия семядолей. Здесь есть одно важное требование – влажность воздуха в первый момент после прививки должна держаться на уровне 90-95%. Оптимальная температура воздуха +25 градусов и желательно без колебаний в первую неделю после прививки. И затем постепенно нужно уменьшать влажность воздуха, чтобы растение адаптировалось.