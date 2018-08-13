2018-08-13T07:05:54+03:00
Общество

Утро в Ижевске: установка тросовых ограждений, обновленная входная группа Летнего сада и изменения в проверке ЕГЭ

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Наталья Сорокина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 13 августа. По данным Яндекс. Погода сегодня будет облачно с прояснениями и без осадков. Воздух прогреется до +25...+28 градусов.

«Комсомолка» желает вам хорошего дня. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Летнем саду Ижевска обновили входную группу (подробнее)

- Из-за ДТП на Сарапульском тракте в Удмуртии образовалась пробка (подробнее)

- Музей «Иднакар» из Удмуртии включили в сборник лучших практик туризма России (подробнее)

- В Ижевске вновь начали устанавливать тросовые ограждения (подробнее)

- Завкафедрой ИжГТУ предстанет перед судом за мошенничество (подробнее)

Далее с подробностями:

Погода в Ижевске: в городе будет тепло и пасмурно

Фото: архив

Фото: архив

По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящая неделя в Ижевске - с 13 по 19 августа - будет теплая и облачная погода. Только к концу неделю в городе начнет холодать (подробнее)

Итоги недели: претенденты на пост главы Ижевска, завершение расследования взрыва газа на Удмуртской и арест глазовского педофила

Фото: архив

Фото: архив

Эта неделя выдалась по-настоящему насыщенной событиями и новостями. Что произошло – расскажем в нашем материале. Подборка самых важных и запоминающихся событий уходящей недели (подробнее)

Снова в школу! Где ижевчане могут недорого закупиться канцтоварами к учебному году?

Фото: архив

Фото: архив

До 1 сентября остаются считанные недели – самое время закупитьсякантоварами к новому учебному году. «Комсомолка» прошлась по магазинам и сравнила цены на самые основные товары, которые могут пригодиться школьникам. Для проверки выбрали пять торговых точек, которые посоветовали нам родители – как федеральные торговые сети, так и небольшие местные магазины. Для сравнения взяли самую маленькую и самую большую сумму в каждой категории и рассчитали средний ценник (подробнее)

В России к 2030 году ЕГЭ будут оценивать компьютеры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поверку работ на едином государственном экзамене в России через 10 лет будет проводить компьютер. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), который и ведет работу в этом направлении (подробнее)

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