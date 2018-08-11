Снова в школу! Где ижевчане могут недорого закупиться канцтоварами к учебному году?

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-10T17:55:49+03:00

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До 1 сентября остаются считанные недели – самое время закупитьсякантоварами к новому учебному году. «Комсомолка» прошлась по магазинам и сравнила цены на самые основные товары, которые могут пригодиться школьникам. Для проверки выбрали пять торговых точек, которые посоветовали нам родители – как федеральные торговые сети, так и небольшие местные магазины. Для сравнения взяли самую маленькую и самую большую сумму в каждой категории и рассчитали средний ценник.

Цены на канцелярские товары в Ижевске

КАК ВЫБРАТЬ?

Тетрадки:

Для учеников 1-3 классов лучше выбрать тетради спокойных расцветок без ярких картинок - так малыш не будет отвлекаться на любимых героев мультиков и фильмов. Не покупайте тетрадки с сероватыми листами, которые изготовлены из вторсырья. Даже самый аккуратный почерк в них будет смотреться неряшливо. Выбирайте тетради с белой, но неяркой (такая ослепительная белизна присуща импортным тетрадкам) бумагой.

Краски:

Выбирайте медовые акварельные краски. Они и с рук начинающего художника легко смываются и абсолютно безопасны для детей.

Цветные карандаши и фломастеры:

Выбирайте качественные, подороже. Они и рисуют ярче, и прослужат гораздо дольше. Хорошие карандаши лучше затачиваются, а фломастеры не высыхают в первый же месяц. Покупать по полсотни карандашей и фломастеров не нужно - в начальных классах ученики рисуют основными 6-ю цветами.