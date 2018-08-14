2018-08-14T07:06:07+03:00
Общество

Утро в Ижевске: поиски пропавшей 35-летней женщины, сборник сказок от бабушки из Удмуртии и новый налог для жителей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 августа, вторник. Сегодня нас ожидает небольшой дождь и +23 градуса. Рабочая неделя в самом разгаре, и мы надеемся, что вы полны сил и энергии! А пока предлагаем вам новости одной строкой:

- Бабушка-сказочница из Удмуртии, которая продавала книжки в -30, выпустит свой сборник сказок (продолжение).

- В Ижевске нашли пропавшую 35-летнюю женщину (продолжение).

- ДТП на Сарапульском тракте в Удмуртии: погибшие готовились к празднику (продолжение).

- В Ижевске задержали подозреваемую в убийстве собственной дочери (продолжение).

- Минфин разрабатывает проект закона об экологическом налоге (продолжение).

- В Удмуртии барельеф, который открыла Диана Гурцкая, хотели сдать на металлолом (продолжение).

Далее с подробностями:

С помощью и без

Как сделать детскую площадку?

Как сделать детскую площадку?

Как ижевчанам установить детскую площадку во дворе за 3 шага? И кто должен отвечать за состояние детских городков? (продолжение).

Счастливый кот

Счастливый кот

Счастливый кот

Кажется, этот кот из Ижевска знает, как нужно отдыхать...Он уже побывал в Монако, на Мальте, в Италии и Испании. А еще ему очень повезло с хозяйкой (продолжение).

Ядовитый борщевик разрастается в Удмуртии

Борьба с борщевиком

Борьба с борщевиком

Насколько велика сейчас проблема с ним в республике? Как борются с растением и почему оно пока побеждает? (продолжение).

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