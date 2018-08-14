2018-08-14T13:26:11+03:00
Общество

Снова в школу: 5 гаджетов, которые сделают учебу в школе приятнее

Какая техника поможет присматривать за школьником, а какая – хорошо учиться
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Сейчас гаджеты делают процесс образования более современным и удобным, а некоторые из них и вовсе необходимы, чтобы постоянно держать связь с чадом.

Смартфон BQ-4072 Strike Mini*

СмартфонBQ-4072 Strike Mini*

СмартфонBQ-4072 Strike Mini*

Без смартфона в школу не отправляется ни один ребёнок, а эта модель будто специально создана для небольших рук ребёнка. Он позволяет без проблем запускать все приложения и большинство современных игр. Встроенной памяти – 8 гб – достаточно, чтобы сохранить всю нужную информацию. А ёмкий аккумулятор позволит весть день обходиться без подзарядок, и ребёнок будет всегда на связи. К плюсам можно отнести и две камеры, яркий дисплей, а также дизайн – такой гаджет будет не стыдно показать сверстникам. Доступен смартфон в четырех цветах: черный, синий, золотой и серебристый.

Умные часы «Кнопка жизни»

Умные часы «Кнопка жизни»

Умные часы «Кнопка жизни»

Если не хотите отправлять ребенка в начальную школу со смартфоном, то умные часы – простой способ всегда быть на связи. К тому же можете не бояться, что ребенок их может просто забыть или потерять. Управлять такими часами сможет даже самый маленький их владелец: он сможет совершать и принимать звонки и сообщения – достаточно купить сим-карту, а нажатие кнопки СОС оповестит, что он в опасности. Местоположение ребёнка определяется с точностью до шести метров – родители будут спокойны, зная, где находится их чадо. А модники смогут выбрать цвет, который им больше по душе: розовый, синий, голубой или черный.

Планшет BQ 7022G

Планшет BQ 7022G

Планшет BQ 7022G

Носить с собой в школу ноутбук – тяжело, а глаза быстро устают долго читать маленькие буквы в смартфоне. Планшет – другое дело, он явно претендует на звание идеального образовательного гаджета: он мало весит, помещается в сумку, заряд держит целый день и читать на нем удобно. Планшет BQ порадует большим набором функций: игры и программы быстро запускаются, благодаря мощному наполнению, а на встроенном накопителе в 8 Гб можно сохранить всю необходимую информацию.

Электронная книга PocketBook 515

Электронная книга PocketBook 515

Электронная книга PocketBook 515

Во многих школах уже не нужно носить с собой учебники и всю литературу для чтения – все можно закачать на электронную книгу. PocketBook 515 легкий и компактный, он легко поместится в рюкзак ребенка, а текст на 5-дюймовом экране будет максимально четким и ярким. Читать ваше чадо сможет и когда темно, и даже в помещении с сильным освещением. А заряда хватит на то, чтобы прочитать 8000 страниц и при этом не заряжать книгу.

Ноутбук IRBIS NB52

Ноутбук IRBIS NB52

Ноутбук IRBIS NB52

Презентации, учебные фильмы, дистанционное обучение, общение с одноклассниками – для всего этого ребенку точно понадобится свой собственный ноутбук. С IRBIS и его четырехъядерным процессором и новейшей операционной системой, все приложения, программы и игры будут загружаться очень быстро. А объема батареи хватит на 7 часов работы. Кроме того, ноутбук легкий и компактный – а значит при необходимости ребёнок сможет взять его с собой.

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Все эти полезные гаджеты вы можете приобрести на сайте kcentr.ru (вшить ссылку ) и в сети магазинов Корпорация «Центр».

На правах рекламы. ИП Смоляр Анна Юльевна.ЕГРНИП 309184001100055.

*Страйк мини.

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