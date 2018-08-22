Утро в Ижевске: новый сброс сточных вод в реку, альтернативная история отечественного автопрома и вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 22 августа. За окном +16, днем ожидается повышение температуры до +18. По данным Яндекс.Погода сегодня ижевчан ждет небольшой дождь, так что не забудьте зонтик!
«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и отличного продолжения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
В Ижевске вынесли приговор 19-летней матери, которая родила в унитаз (продолжение).
Ижевская LADA Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем в 2018 году (продолжение).
В Ижевске неизвестный мужчина с тяжёлыми травмами попал в больницу. Сейчас пытаются установить его личность. Нужна ваша помощь (продолжение).
Новый сброс сточных вод в реку. На этот раз провинился санаторий (продолжение).
Боевой робот «Игорек» ижевского концерна «Калашников» стал героем мемов (продолжение)
Далее с подробностями:
6 мест, где ижевчане могут бесплатно научиться чему-то новому
ФОТО: АРХИВ
«Комсомолка» собрала необычные кружки и секции для взрослых, на которых первое занятие будет бесплатным (подробнее).
Ижевчанин создает альтернативную историю отечественного автопрома
ФОТО: АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО
Пикап «Волга», «Катюша», машина, как из фильма «Безумный Макс» и Иж 2715-эвакуатор. Это далеко не полный список того, какие преобразования делает 32-летний Александр Пономаренко из Ижевска (подробнее).
Ни дорог, ни коммуникаций
ФОТО: ЮРИЙ АБАШЕВ
«Комсомолка» выяснила, как живут местные жители микрорайона Люлли и почему приостановили выдачу участков многодетным семьям (подробнее).
Помог – получил вознаграждение
ФОТО МИХАИЛ ФРОЛОВ
Полиция начнет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений. Сумма вознаграждения может варьироваться от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей (подробнее).
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