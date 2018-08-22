Утро в Ижевске: новый сброс сточных вод в реку, альтернативная история отечественного автопрома и вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений

СЕГОДНЯ 07:20 2018-08-22T08:24:21+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

Изменить размер текста: A A

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 22 августа. За окном +16, днем ожидается повышение температуры до +18. По данным Яндекс.Погода сегодня ижевчан ждет небольшой дождь, так что не забудьте зонтик!

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и отличного продолжения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

В Ижевске вынесли приговор 19-летней матери, которая родила в унитаз (продолжение).

Ижевская LADA Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем в 2018 году (продолжение).

В Ижевске неизвестный мужчина с тяжёлыми травмами попал в больницу. Сейчас пытаются установить его личность. Нужна ваша помощь (продолжение).

Новый сброс сточных вод в реку. На этот раз провинился санаторий (продолжение).

Боевой робот «Игорек» ижевского концерна «Калашников» стал героем мемов (продолжение)

Далее с подробностями:

6 мест, где ижевчане могут бесплатно научиться чему-то новому

ФОТО: АРХИВ

«Комсомолка» собрала необычные кружки и секции для взрослых, на которых первое занятие будет бесплатным (подробнее).

Ижевчанин создает альтернативную историю отечественного автопрома

ФОТО: АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Пикап «Волга», «Катюша», машина, как из фильма «Безумный Макс» и Иж 2715-эвакуатор. Это далеко не полный список того, какие преобразования делает 32-летний Александр Пономаренко из Ижевска (подробнее).

Ни дорог, ни коммуникаций

ФОТО: ЮРИЙ АБАШЕВ

«Комсомолка» выяснила, как живут местные жители микрорайона Люлли и почему приостановили выдачу участков многодетным семьям (подробнее).

Помог – получил вознаграждение

ФОТО МИХАИЛ ФРОЛОВ

Полиция начнет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений. Сумма вознаграждения может варьироваться от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей (подробнее).