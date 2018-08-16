Утро в Ижевске: шансы Юрия Тюрина дойти до выборов, нарушения в «Ботаническом саду Удмуртии» и анализ внешности ребенка до его рождения

СЕГОДНЯ 07:03 2018-08-16T07:10:04+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

Изменить размер текста: A A

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 16 августа. За окном +15, днем ожидается повышение температуры до +22. По данным Яндекс.Погода сегодня ижевчан ждет небольшой дождь, так что не забудьте зонтик!

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

В Ижевске сотрудники полиции спасли людей на пожаре (подробнее).

Готовимся к пробкам: Ижевске начали ремонт моста через речку Пироговка (подробнее).

Последний этап гидравлических испытаний стартовал в Ижевске (подробнее).

В «Ботаническом саду Удмуртии» нашли множество нарушений (подробнее).

В Удмуртии семья провела на острове три дня (подробнее).

Далее с подробностями:

Дойти до выборов

ФОТО: СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ

Разбираемся, есть ли шанс дойти до выборов у Юрия Тюрина после того, как суд отменил решение ТИК о регистрации экс-главы Ижевска кандидатом в народные избранники. (продолжение)

Меня не научили слову «невозможно»: самые важные высказывания Сергея Ощепкова

Сергей Ощепков

В память об основателе Корпорации «Центр» «Комсомолка» собрала его высказывания из прежних интервью и воспоминания коллег и друзей (продолжение).

Как выглядел дачный отдых в Удмуртии 100 лет назад?

ФОТО: «ГКУ ЦДНИ УР»

В конце XIX - начале XX веков в начался дачный бум, причем мода на такой отдых не обошла стороной и территорию . Показываем, как выглядели самые красивые дачи в Ижевске и Сарапуле (продолжение).

Узнать, какой будет внешность ребенка, можно до его рождения

ФОТО: МАРИЯ ЛЕНЦ

Российские генетики создали алгоритм, который позволяет прогнозировать цвет глаз, волос и кожи малыша по генетическим данным их родителей (продолжение).