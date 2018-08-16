Утро в Ижевске: шансы Юрия Тюрина дойти до выборов, нарушения в «Ботаническом саду Удмуртии» и анализ внешности ребенка до его рождения
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 16 августа. За окном +15, днем ожидается повышение температуры до +22. По данным Яндекс.Погода сегодня ижевчан ждет небольшой дождь, так что не забудьте зонтик!
«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
В Ижевске сотрудники полиции спасли людей на пожаре (подробнее).
Готовимся к пробкам: Ижевске начали ремонт моста через речку Пироговка (подробнее).
Последний этап гидравлических испытаний стартовал в Ижевске (подробнее).
В «Ботаническом саду Удмуртии» нашли множество нарушений (подробнее).
В Удмуртии семья провела на острове три дня (подробнее).
Далее с подробностями:
Дойти до выборов
ФОТО: СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ
Разбираемся, есть ли шанс дойти до выборов у Юрия Тюрина после того, как суд отменил решение ТИК о регистрации экс-главы Ижевска кандидатом в народные избранники. (продолжение)
Меня не научили слову «невозможно»: самые важные высказывания Сергея Ощепкова
Сергей Ощепков
В память об основателе Корпорации «Центр» «Комсомолка» собрала его высказывания из прежних интервью и воспоминания коллег и друзей (продолжение).
Как выглядел дачный отдых в Удмуртии 100 лет назад?
ФОТО: «ГКУ ЦДНИ УР»
В конце XIX - начале XX веков в начался дачный бум, причем мода на такой отдых не обошла стороной и территорию . Показываем, как выглядели самые красивые дачи в Ижевске и Сарапуле (продолжение).
Узнать, какой будет внешность ребенка, можно до его рождения
ФОТО: МАРИЯ ЛЕНЦ
Российские генетики создали алгоритм, который позволяет прогнозировать цвет глаз, волос и кожи малыша по генетическим данным их родителей (продолжение).
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