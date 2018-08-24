2018-08-24T06:41:57+03:00
Общество

Утро в Ижевске: конкурент Tesla от «Калашникова», спасение мужчины с приступом эпилепсии и травма Дмитрия Медведева

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 августа, пятница. По прогнозам синоптиков в городе весь день будет пасмурная погода, днем пройдут небольшие дожди. В течение дня столбик термометра будет держаться на отметке +15...+17 градусов. «Комсомолка» желает вам хорошего дня!

Короткие новости

- Водитель Lada, сбивший насмерть 12-летнюю девочку в Ижевске, превысил скорость (продолжение).

- На дорогах Ижевска бегают бараны (продолжение).

- Tesla по-ижевски. Концерн «Калашников» создал конкурент электрокару из «ИЖ-Комби» (продолжение).

- В Ижевске начали собирать список дорог, которые требуют ремонта, на 2019 год (продолжение).

- В Удмуртии 3-летний ребенок выпал из окна детского сада (продолжение).

- Биатлонист из Удмуртии спас мужчину с приступом эпилепсии в аэропорту Астаны (продолжение).

- В правительстве объяснили, куда пропал Медведев (продолжение).

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