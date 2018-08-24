Утро в Ижевске: конкурент Tesla от «Калашникова», спасение мужчины с приступом эпилепсии и травма Дмитрия Медведева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 августа, пятница. По прогнозам синоптиков в городе весь день будет пасмурная погода, днем пройдут небольшие дожди. В течение дня столбик термометра будет держаться на отметке +15...+17 градусов. «Комсомолка» желает вам хорошего дня!
Короткие новости
- Водитель Lada, сбивший насмерть 12-летнюю девочку в Ижевске, превысил скорость (продолжение).
- На дорогах Ижевска бегают бараны (продолжение).
- Tesla по-ижевски. Концерн «Калашников» создал конкурент электрокару из «ИЖ-Комби» (продолжение).
- В Ижевске начали собирать список дорог, которые требуют ремонта, на 2019 год (продолжение).
- В Удмуртии 3-летний ребенок выпал из окна детского сада (продолжение).
- Биатлонист из Удмуртии спас мужчину с приступом эпилепсии в аэропорту Астаны (продолжение).
- В правительстве объяснили, куда пропал Медведев (продолжение).
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Сертификаты на кружки
Сертификаты на кружки
С 1 августа в Удмуртии начали выдавать сертификаты на дополнительное образование. Как проходит процедура выдачи сертификата? С какими трудностями сталкиваются родители? Вместе с мамой 7-летнего Никиты мы протестировал систему (продолжение).
Смертельное ДТП
Смертельное ДТП
Помните смертельное ДТП на Карла Маркса, где сбили 16-летнего мальчика? Уже начались судебные заседания и водитель «Инфинити» рассказал свою версию произошедшего (продолжение).
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