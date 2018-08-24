Мастер-классы по зумбе, благотворительный забег и финал фестиваля скандинавской ходьбы: чем заняться в Ижевске в последние летние дни

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-24T12:37:18+03:00

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Лето заканчивается. Но это не повод грустить – финальные дни августа будут настолько интересными, что скучать будет некогда. «Комсомолка» собрала несколько самых ярких событий с 24 по 31 число.

ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 0+

В последние дни лета в Ижевске пройдет настоящий праздник для любителей скандинавской ходьбы. На финал фестиваля приедут команды из разных городов России, а также из Белоруссии, Польши, Прибалтики, Украины, Казахстана и африканских стран. Всех гостей праздника ждут любительские дистанции на 3, 5 и 10 км, масс-старт на 800 метров, «супер-лига» для спортсменов, а также мастер-классы на освоение техники. Каждый получит медаль, а победители – памятные призы. Кстати, оборудование можно будет арендовать бесплатно.

• Когда: 25 августа, 12:00

• Где: парк Кирова

• Вход свободный

ВЫСТАВКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ 0+

Более 100 животных представлено на этой необычной выставке. Здесь можно увидеть египетских летучих собак, африканских кукушек, живых капканов Бразилии, собакоголовых удавов, зеленых питонов, дикобразов, ядозубов, шипохвостов, сцинок, бахромчатых черепах, а также обезьян, хамелеонов, сурикатов, попугаев, крокодилов и других. Об особенностях поведения животных, сходствах и различиях обитателей разных континентов расскажут сотрудники выставки, а на память можно будет сделать фото. Кстати, фотографировать животных можно бесплатно.

• Когда: ежедневно, 11:00-20:00

• Где: ТРК «Столица» (ул. Автозаводская, 3а)

• Цена: 150 рублей

Фото: vk.com/newzoo

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ZUMBA* 0+

Zumba - это танцевальная фитнес-программа, основанная на латино-американских и мировых ритмах. Программа полюбилась многим за современную зажигательную музыку и простую хореграфию, которая доступна даже неопытным танцорам и новичкам. Бесплатные мастер-классы на свежем воздухе для взрослых и детей проводит лицензированный инструктор Елена Хурматуллина.

• Когда: вторник, 19:30; суббота, 11:00

• Где: парк Кирова (центральная сцена)

• Вход свободный

Фото: appaix.com

*Зумба

ВЫСТАВКА «РЕЗНЫХ ДЕЛ МАСТЕР» 6+

На выставке тульских мастеров, резчиков по дереву Александра и Ольги Борзовых представлены более 30 декоративных панно, выполненных в различной технике. Неповторимый колорит резным работам придают экзотические породы деревьев, таких как фернамбук - бразильское красное дерево, махагони, амарант, эбен, самшит, палисандр или африканское дерево мовингу. Настоящим украшением выставки стали резные шахматы в виде охотников и зверей, шкатулки под художественное оружие, часы и пряничные доски.

• Когда: вторник, среда, пятница-воскресенье, 11:00-19:00, четверг, 11:00-21:00

• Где: музей им. М.Т. Калашникова (ул. Бородина, 19)

• Цена: от 50 рублей

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 0+

Каждые выходные в парке Космонавтов работает развлекательная площадка. Профессиональные аниматоры играют с детьми на свежем воздухе в подвижные игры и танцуют. Записываться не нужно, прийти на площадку может каждый.

• Когда: суббота, воскресенье, 13:00-14:00 (кроме праздничных дней)

• Где: парк Космонавтов (Воткинское шоссе, 118)

• Вход свободный

ПРАЗДНИК В ЗООПАРКЕ 0+

Гости Зоопарка станут частью «Дня пингвина». Приходите на веселый, семейный праздник в честь маленьких, но любимых жителей зоопарка — пингвинов! Всех ждут конкурсы, викторины, мастер-классы, сюрпризы и подарки. Будет интересно, не пропустите!

• Когда: 25 августа, 13:00

• Где: Зоопарк Удмуртии

• Цена: участие в представлении – бесплатно, вход в Зоопарк – 100-250 рублей

Фото: vk.com/club_udm_zoo

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ #БЕЖИМСКУЗЕЙ 0+

Благотворительный забег «Бежим с Кузей» пройдет в Ижевске в поддержку детей с ихтиозом. Участники преодолеют дистанцию от 200 метров (для самых маленьких) и до 10 км (для самых больших любителей бега).

• Когда: 26 августа, 9:00

• Парк им. Кирова

• Цена: от 200 рублей. Регистрация на сайте.

«МУЗЫКА ЛЕТОМ – 2018»

В рамках фестиваля «Музыка летом детям – 2018» с 1 по 30 августа любой желающий может отдохнуть и посмотреть трансляции концертов Московской филармонии. По вторникам и четвергам в 18:00 запланированы трансляции для взрослых (6+): 28 августа–«Танцы – любимые и знаменитые» – 30 августа – концерт победителей телепроекта «Большая опера» А также по средам в 11:00 для детей (0+): 29 августа – классическая музыка в мультфильмах «Том и Джерри. История о Щелкунчике».

• Где: шатер сквера филармонии по переулку Широкому

• Цена: вход свободный