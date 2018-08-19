2018-08-19T13:22:01+03:00
Общество

Погода в Ижевске: неделя будет теплой, но дождливой

Самым холодным днем станет четверг, самым жарким - воскресенье
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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..Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Ближайшая неделя в Ижевске, с 20 по 26 августа, будет дождливой, но теплой. Такой прогноз обещает сайт Гисметео.

Понедельник, 20 августа. Преимущественно солнечно, местами кратковременные дожди. Днем температура поднимется до +21 градуса. Ночью ожидается до +9. Ветер южный, 4 метра в секунду, с порывами до 8 метров.

Вторник, 21 августа. Во вторник в Ижевске будет также преимущественно солнечно, кратковременные осадки. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью столбик термометра покажет +14 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду, с порывами до 9 метров.

Среда, 22 августа. В городе станет немного прохладнее - до +21 градус. Ночью температура установится на отметке +14 градусов. Днем будут грозы и дожди. Ветер южный, 4 метра в секунду, с порывами до 12 метров.

Четверг, 23 августа. Ко второй половине недели в Ижевске немного похолодает - к обеду столбик термометра покажет лишь +18 градусов. Ночью температура составит +11 градусов. Днем будет по большей части солнечно, с небольшими осадками. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду, с порывами до 14 метров.

Пятница, 24 августа. К пятнице в Ижевске закончатся дожди, но день будет пасмурным. Температура воздуха к обеду составит +22 градуса, ночью - 10 градусов тепла. Ветер западный, 3 метра в секунду, с порывами до 8 метров.

Суббота, 25 августа. В столице Удмуртии установится теплая погода - до +23 градусов днем и до +12 градусов - ночью. Будет солнечно, возможны кратковременные осадки. Ветер западный, 2 метра в секунду.

Воскресенье, 26 августа. Последний день недели станет самым теплым. Днем будет солнечно, без осадков. К обеду воздух прогреется до +26 градусов. Ночью в городе будет +15 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

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