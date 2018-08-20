Утро в Ижевске: ликвидация следственного изолятора, погода на неделю и единые минимальная цены на водку

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-20T07:05:54+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 августа, понедельник. Столбики термометров будут на отметке +17...+20 градусов. После обеда небо затянет тучами - будет пасмурная погода, а ближе к ночи пройдут дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Управляющая компания из Ижевска получила штраф за затопленный подвал (подробнее)

- Полиция разыскивает жителя Удмуртии, пропавшего почти два месяца назад (подробнее)

- Следственный изолятор для размещения подозреваемых в преступлениях ликвидируют в Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями:

Погода в Ижевске: неделя будет теплой, но дождливой

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ближайшая неделя в Ижевске, с 20 по 26 августа, будет дождливой, но теплой. Такой прогноз обещает сайт Гисметео. Самым холодным днем станет четверг, самым жарким - воскресенье (подробнее)

Чиновник не может быть бизнесменом: что будет с бизнесом кандидата на пост главы Ижевска Константина Сунцова

Фото: Константин Сунцов

20 августа станет известно имя главы Ижевска. Депутатам Гордумы предстоит выбор из двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, – предпринимателя Константина Сунцова и директора Гуманитарного лицея Михаила Черемных. В случае, если главой станет Черемных, то ему придется покинуть директорское кресло. В случае Сунцова все сложнее – госслужащий (а именно к ним относится должность градоначальника) не может иметь свой бизнес, поэтому Константину придется отказаться от сети салонов красоты, которые он выстраивал годами (подробнее)

В России уровняли цену на водку любой крепости

Фото: Константин Ившин

В России ввели единую минимальную цену на водку любой крепости. Такое решение приняло Министерство финансов РФ. С 20 августа бутылка слабой водки будет стоить, также как и бутылка сорокаградусной – 205 рублей за 0,5 литра. Это значит, что минимальная цена на водку крепостью 37-38 градусов вырастет на девять рублей, на водку 38-39 градусов – на четыре рубля за 0,5. При этом минимальная цена более крепкой водки останется на прежнем уровне (подробнее)