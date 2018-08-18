2018-08-18T12:25:18+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: поиски 35-летней женщины, перевоплощение Загитовой и борьба с «обочечниками»

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Ирина БУРЦЕВА
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Коротко о главном:

- В Ижевске нашли пропавшую 35-летнюю женщину (продолжение).

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова перевоплотилась в волшебницу из японского аниме (продолжение).

- В Ижевске задержали подозреваемую в убийстве собственной дочери (продолжение).

- В Удмуртии семья провела на острове три дня (продолжение).

Далее с подробностями:

Мстить нельзя останавливать

Как бороться с "обочечниками"?

Как бороться с "обочечниками"?

Как бороться с «обочечниками» в Ижевске? «Комсомолка» выяснила, что ждет наглецов, объезжающих пробку (продолжение).

Лето, ты уходишь?

Погода в Ижевске

Погода в Ижевске

Вернется ли в Ижевск тепло, и какая погода будет в сентябре? «Комсомолка» выяснила, ждать ли жителям бабьего лета (продолжение).

Дойти до выборов

Дойти до выборов

Дойти до выборов

Есть ли шанс у Юрия Тюрина стать депутатом Гордумы? Суд отменил решение ТИК о регистрации экс-главы Ижевска кандидатом в народные избранники (продолжение).

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