Итоги недели в Ижевске: поиски 35-летней женщины, перевоплощение Загитовой и борьба с «обочечниками»
Коротко о главном:
- В Ижевске нашли пропавшую 35-летнюю женщину (продолжение).
- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова перевоплотилась в волшебницу из японского аниме (продолжение).
- В Ижевске задержали подозреваемую в убийстве собственной дочери (продолжение).
- В Удмуртии семья провела на острове три дня (продолжение).
Далее с подробностями:
Мстить нельзя останавливать
Как бороться с "обочечниками"?
Как бороться с «обочечниками» в Ижевске? «Комсомолка» выяснила, что ждет наглецов, объезжающих пробку (продолжение).
Лето, ты уходишь?
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Вернется ли в Ижевск тепло, и какая погода будет в сентябре? «Комсомолка» выяснила, ждать ли жителям бабьего лета (продолжение).
Дойти до выборов
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Есть ли шанс у Юрия Тюрина стать депутатом Гордумы? Суд отменил решение ТИК о регистрации экс-главы Ижевска кандидатом в народные избранники (продолжение).
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