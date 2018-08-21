Массаж, иностранные языки или танцы: 6 мест, где ижевчане могут бесплатно научиться чему-то новому

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-21T13:22:25+03:00

«Комсомолка» собрала необычные кружки и секции для взрослых, на которых первое занятие будет бесплатным

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ВОКАЛ И ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

В музыкальной школе «Нота» всех желающих научат вокалу и игре на музыкальных инструментах – гитаре, а также на барабанах и фортепиано. Начать занятия можно с любого возраста, даже если у вас нет музыкального образования. Необходима предварительная запись по телефону 32-10-17.

* Возраст: от 5 до 75 лет

* Где: ул. Пушкинская, 223а, с 10:00-23:00

* Цена: первое занятие бесплатно

Фото: music-nota.ru

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО

Если вы давно хотели научиться работать с гончарным кругом, то это можно сделать в школе гончарного искусства «Колокол». Это место, где каждый человек сможет прикоснуться к древнему гончарному искусству в непринужденной домашней атмосфере. Чтобы попробовать свои силы, можно придти на пробное занятие – оно проводится каждую неделю по 1,5 часа. Точную дату лучше уточнять по телефону 77-66-77.

Возраст: от 14 лет и старше

Где: Красногеройская 63б, по будням 12:00 - 20:00, по выходным 10:00 - 18:00

Цена: пробный урок бесплатно

Фото: vk.com/kolokolschool_izh

ТАНЦЫ

В Сальсабаре можно не только поужинать, попеть в караоке, но и научиться танцевать зажигательную сальсу. В кафе каждую среду и пятницу с 21:00 до 22:00 проходят занятия, а также мастер-классы от профессиональных преподавателей города.

Возраст: 0+

Где: Красная, 96

Цена: вход свободный

Фото: vk.com/salsabar18

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В первом свободном языковом пространстве English Route расскажут об абсолютно новом формате изучения английского языка в неакадемической и дружеской атмосфере. В этой студии нет парт и классной доски. Цель этого пространства – доказать, что изучение языка может быть более эффективным при нестандартных методах. На первое пробное занятие нужно записаться по телефону 8-912-747-00-83.

* Возраст: от 3 лет

* Где: ул. Советская, 7, будни с 9:00 до 22:00, выходные с 9:00 до 21:00

* Цена: первое занятие бесплатно (от 40 минут до 1,5 часов в зависимости от возраста).

vk.com/englishrouteizhevsk

МАССАЖ

Школа массажа «Секрет» приглашает ижевчан научиться делать массаж. Овладев этим искусством, вы откроет для тебя совсем другое ощущение жизни. Ученики школы уже на первом занятии попробуют делать общий классический массаж. Телефон для записи: 90-18-59

* Возраст: 16+

* Где: школа массажа «Секрет» (Пушкинская, 268г), ежедневно с 9:00 до 22:00

* Цена: первое занятие бесплатно

* Инвентарь: 2 простыни, 1 маленькое полотенце, удобная одежда, сланцы (кроссовки)

Фото: Елена Окунев

ФИТНЕС И СИЛОВОЙ ТРЕНИНГ

Три раза в неделю на свежем воздухе проводятся регулярные тренировки с сертифицированными инструкторами. Так, каждый вторник в 11:00 на фитнес ждут мам, каждую среду в 19:30 проходит силовой тренинг, а по субботам в 11:00 – фитнес-танцы. Записываться на тренировки не нужно. С собой необходимо приносить головной убор, коврик или полотенце и пару пол-литровых бутылочек с водой в качестве «гантель».

* Возраст: 12+

* Когда: вторник, среда, суббота

* Где: фан-зона в парке Кирова

* Вход свободный

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