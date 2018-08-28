Утро в Ижевске: вторая попытка восстановить Центральную площадь, смертельное ДТП на «Лексусе» и новое деление России
Доброе утро, Ижевск! На календаре 28 августа, вторник. Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет без осадков. Воздух прогреется до +22...+25 градусов. «Комсомолка» желает хорошего дня и продуктивной рабочей недели!
Новости одной строкой:
- В зоопарке Ижевска снимают клип к песне, которую исполнил дуэт Потап и Настя (продолжение).
- В Ижевске завершили гидравлические испытания (продолжение).
- Новый передел земель. В России может появиться 14 макрорегионов (продолжение).
- Константина Сунцова предложили назначить и.о. замглавы администрации Ижевска (продолжение).
- В Ижевске вновь ищут подрядчика для благоустройства Центральной площади (продолжение).
- Под Ижевском водитель на «Лексусе» насмерть сбил женщину и пытался скрыться (продолжение).
Далее с подробностями:
Своя еда
Своя еда.
В Ижевске прошел фестиваль фермерской еды «Свое». Два дня работы, сотни фермеров и тонна хорошего настроения. Мы подготовили фоторепортаж с праздника (продолжение).
Сложности с сертификатами
Сертификаты на кружки и секции в Ижевске
Мы продолжаем отвечать на самые популярные вопросы ижевчан о получении и использовании сертификатов на кружки и секции. Где посмотреть, есть ли в секции места? Как долго продлится запись в секции и что делать, если места закончились? (продолжение).
Погода на неделю
Погода на неделю в Ижевске
Как долго с нами теплая погода? И что будет к выходным? (продолжение).
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