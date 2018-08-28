2018-08-28T06:51:58+03:00
Общество

Утро в Ижевске: вторая попытка восстановить Центральную площадь, смертельное ДТП на «Лексусе» и новое деление России

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 28 августа, вторник. Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет без осадков. Воздух прогреется до +22...+25 градусов. «Комсомолка» желает хорошего дня и продуктивной рабочей недели!

Новости одной строкой:

- В зоопарке Ижевска снимают клип к песне, которую исполнил дуэт Потап и Настя (продолжение).

- В Ижевске завершили гидравлические испытания (продолжение).

- Новый передел земель. В России может появиться 14 макрорегионов (продолжение).

- Константина Сунцова предложили назначить и.о. замглавы администрации Ижевска (продолжение).

- В Ижевске вновь ищут подрядчика для благоустройства Центральной площади (продолжение).

- Под Ижевском водитель на «Лексусе» насмерть сбил женщину и пытался скрыться (продолжение).

Далее с подробностями:

Своя еда

Своя еда.

Своя еда.

В Ижевске прошел фестиваль фермерской еды «Свое». Два дня работы, сотни фермеров и тонна хорошего настроения. Мы подготовили фоторепортаж с праздника (продолжение).

Сложности с сертификатами

Сертификаты на кружки и секции в Ижевске

Сертификаты на кружки и секции в Ижевске

Мы продолжаем отвечать на самые популярные вопросы ижевчан о получении и использовании сертификатов на кружки и секции. Где посмотреть, есть ли в секции места? Как долго продлится запись в секции и что делать, если места закончились? (продолжение).

Погода на неделю

Погода на неделю в Ижевске

Погода на неделю в Ижевске

Как долго с нами теплая погода? И что будет к выходным? (продолжение).

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