2018-08-22T14:11:47+03:00
Общество

Скоро в школу: 4 книги, которые точно будут полезны в учебе

Представляем книжные коллекции от «Комсомольской правды»
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Родители, признавайтесь! Правда же, что читать в школе было куда интереснее детективы, на худой конец – художественную литературу: Толстого, Чехова, Бунина, Достоевского… Эх, школьные годы чудесные!

А сейчас, внимание, вопрос. Как разнообразить школьное чтение ребенка и при этом не вызвать отвращение от количества книг? Не знаете? Зато знаем мы! Специально для ижевских учеников мы собрали яркие, интересные, увлекательные и самое главное «умные книги» от «Комсомолки».

До 10 сентября при заказе любых книг от 500 рублей, доставка бесплатно*. Для этого нужно позвонить по телефону 945-020. Также коллекции книг от «Комсомолки» можно купить в любом отделении Почты России.

Великие полководцы (12+)

20 ярких иллюстрированных альбомов с увлекательными историями самых известных сражений, 100 легендарных военачальников, которые стали творцами самых выдающихся побед русского народа – все это вы найдете в коллекции «Великие полководцы». Книги из этой серии станут не только полезными помощниками в подготовке к урокам истории, но и откроют новые подробности баталий и секреты личностей военачальников.

Цена: 100 руб.

Великие полководцы (12+)

Великие полководцы (12+)

Правители России (12+)

Великие цари и императоры, решительные генсеки и президенты – за каждым словом стоит не просто человек, а личность масштабов всей страны. Они творили историю России, которая богата яркими победами и страшными трагедиями, славными подвигами и жестокими предательствами. Истории о 31 легендарной личности собраны в захватывающей коллекции «Комсомольской правды» – «Правители России». В каждом томе не просто биография, а невыдуманные истории, интересные факты из жизни и правления, истории сражений, политическая деятельность и оценка современных историков. Уверены, что учитель истории будет удивлен эрудированностью вашего школьника!

Цена: 100 руб.

Правители России (12+)

Правители России (12+)

Великие Умы России (12+)

Книги этой коллекции станут отличным подарком для тех, кто хочет развить свой ум и расширить кругозор. В этой коллекции представлены неизвестные факты из жизни легендарных ученых, истории триумфа и падения, секреты создания гениальных изобретений. Среди тех, чьи фамилии вошли в список коллекции знаменитый конструктор Михаил Калашников, великий химик Дмитрий Менделеев, советский инженер-конструктор Сергей Королев.

Цена: 80 руб.

Великие Умы России (12+)

Великие Умы России (12+)

Лучшие современные художники (12+)

Герои этих изданий - Фрида Кало, Энди Уорхол, Никас Сафронов, Сальвадор Дали и еще 27 уникальных художников нашего времени. Их работы у одних вызывают восторг, у других - страх и даже отвращение. Однако картины раскупают мировые знаменитости, а билеты на выставки достигают сумм в несколько тысяч долларов. Отличный подарок для творческой личности, и если ваш ребенок увлекается рисованием, дизайном и изо.

Цена: 170 руб.

Лучшие современные художники (12+)

Лучшие современные художники (12+)

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