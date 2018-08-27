2018-08-27T12:04:12+03:00
Общество

Фоторепортаж: в Ижевске прошел фестиваль нашей еды «Свое»

Около сотни фермеров представляли свои продукты
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УРФото: пресс-служба главы и правительства УР

В субботу, 25 августа, в фан-зоне парка Кирова в Ижевске открылся фестиваль фермерской еды «Свое». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии около сотни фермеров республики и соседних регионов представляли свои продукты.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

В течение двух дней гости смогли попробовать и купить мед, мясо, молоко, сыры, фрукты и овощи, хлеб и так далее. Были организованы мастер-классы и концерт.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Напомним, что фестиваль «СВОЁ» является федеральным. Впервые он был в 2017 году в подмосковной усадьбе «Архангельское». Свою продукцию на нём представили более 100 фермеров, посетили мероприятие свыше 45 тысяч человек.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Сейчас в Удмуртии есть 893 крестьянских хозяйств.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Они выращивают рожь, пшеницу, овес. Производят мясо, молоко, яйцо, шерсть, зерновые культуры, картофель и овощи.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Фермерами засеяно более 143 тысяч гектаров, или 17,3 процента всех посевных площадей Удмуртии.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

За 2017 год фермеры произвели: 2287,2 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе; 1602,0 тысяч штук яиц. Валовой надой молока составил 36820,7 тонн.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

Фото: vk.com/svoe_fest

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