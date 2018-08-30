Стадион раздора. Имеет ли право школа устанавливать на спортивную площадку пропускной режим?

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-30T11:51:57+03:00

На стадион около школы №100 теперь можно попасть лишь имея разрешение

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Год назад в школы №100 на Клубной появился новый стадион, с современной площадкой для воркаута. Однако недавно стало известно – пускают на спортивную площадку далеко не всех. И чтобы попасть на территорию желающим необходим…специальный пропуск. Имеет ли право школа устанавливать пропускной режим на стадионе и во сколько обойдется возможность позаниматься спортом для местных жителей, разбиралась «Комсомолка».

Фото: Диля Ахмадишина

Сам директор школы, Борис Помыткин, объясняет нововведение очень просто – необходимостью упорядочить нахождение жителей на стадионе.

- Стадион все же школьный и прежде всего для учеников, - объясняет он. – Поэтому мы ввели пропускную систему. Однако она совершенно бесплатна. Заниматься на площадке сможет любой желающий, для этого не обязательно проживать именно в этом микрорайоне – нужно лишь получить пропуск.

Оформить его можно в приемной школы №100, с 8 часов до 16 часов (понадобится паспорт). Необходимо будет написать заявление на имя директора, после чего ему выдадут ламинированный пропуск.

Фото: Диля Ахмадишина

Дальше с этим пропуском каждый раз человек должен отмечаться на вахте, указывая, в какое время он приходит.

- Это нужно для контроля, ведь убираемся мы, убирается сама школа, - объяснил директор школы.

А вот в ночное время находиться на стадионе будет запрещено.

Фото: Диля Ахмадишина

ЗАКОННО ЛИ ЭТО?

Тем временем, по данным сотрудников надзорных органов, спортивный стадион любой муниципальной школы является муниципальным имуществом. Эта территория ограждается забором, находиться на ней посторонним лицам запрещается.

- Ограничение доступа на территорию образовательного учреждения должно быть организовано таким образом, чтобы не нарушать права обучающихся, их родителей (законных представителей), работников учреждения. Предоставление помещений и территории школы, в т.ч. спортивного стадиона для целей, не связанных с образовательным процессом, допускается только в той части, в которой не нарушаются права обучающихся, - отметил помощник прокурора Октябрьского района Рустам Релин. Тем временем, по данным сотрудников надзорных органов, спортивный стадион является муниципальным имуществом. Эта территория ограждается забором, находиться на ней посторонним лицам запрещается.

- Ограничение доступа на территорию образовательного учреждения должно быть организовано таким образом, чтобы не нарушать права обучающихся, их родителей (законных представителей), работников учреждения. Предоставление помещений и территории школы, в т.ч. спортивного стадиона для целей, не связанных с образовательным процессом, допускается только в той части, в которой не нарушаются права обучающихся, - отметил помощник прокурора Октябрьского района Рустам Релин.

Фото: Диля Ахмадишина

СПРАВКА «КП»

Современный спортивный стадион был открыт в ижевской школе №100 год назад - в сентябре 2017 года. Он был построен в рамках Федеральной программы развития физической культуры и спорта. Как сообщается на официальном сайте Ижевска, на строительство стадиона из бюджетов всех уровней было направлено 22,3 миллиона рублей.

Около школы №100 появились мини-футбольное поле с травяным искусственным покрытием и дренажной системой. Также есть беговые дорожки, площадки с тренажерами, полоса с препятствиями.