Букеты из кофе и сладостей: какие необычные букеты ижевчане могут подарить учителям на 1 сентября

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-31T14:01:01+03:00

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1 сентября тысячи школьников отправятся на линейки, прихватив с собой пышные букеты для учителей. Однако астрами, гладиолусами и розами уже давно никого не удивишь. Чем можно заменить традиционный букет, выяснила «Комсомолка».

БУКЕТ ИЗ ЧАЯ И КОФЕ

Подобный букет обойдется в среднем от 550 до 2 000 рублей, в зависимости от количества коробочек и марок напитка. При этом вы сможете выбрать, какие именно вкусы упаковать в подарок. Оформят все это прямо при вас.

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БУКЕТЫ ИЗ СЛАДОСТЕЙ

Еще один необычный презент - букет из сладостей, закусок и напитков. Цена также зависит от наполнения и начинается от 300 рублей. Как рассказали продавцы в магазине на Красногеройской, один раз они составили съедобный букет на 10 000 рублей!

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КОНВЕРТ ИЛИ КОРОБОЧКА

Основным трендом все-таки остаются классические букеты из настоящих цветов в разнообразных упаковках.

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Самые популярные из них - деревянные или картонные коробки, в которых цветы могут храниться дольше и бумажные конверты.

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СЛОВО УЧИТЕЛЯМ

Мы спросили учителей о самых запоминающихся букетах к 1 сентября.

– Однажды мне дарили букет из 25 роз на 1 сентября. Также как-то мои ученики подарили большой букет из различных цветов и добавили несколько астр, на которых были пожелание для меня. Было очень приятно. Я считаю, что цветы должны быть подарком от сердца, а не обязанностью родителей, – рассказала Елена Михайловна, учитель географии.

– Часто дарили букеты из конфет. Один раз подарили букетик из кофейных зерен. Очень люблю, когда дарят что-то интересное и необычные, с разными живыми цветами, – поделилась Любовь Яковлевна, учительница начальных классов.

– Дарили много различных оригинальных букетов, но припоминаю один очень интересный. Букет был из живых цветов с воздушными шарами, такой букет получала лишь раз, – рассказала Ольга Николаевна, заместитель директора, учитель математики.