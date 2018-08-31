Жена пропавшего артиста в Ижевске: «Перед тем, как исчезнуть, он отправил смс»

СЕГОДНЯ 17:07 2018-08-31T17:12:38+03:00

Мужчину ищут уже около суток, но никаких вестей от него нет

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В Ижевске продолжается поиск 33-летнего Егора Булдакова. 30 августа вечером мужчина должен был вернуться домой после работы, но вот уже почти сутки от него нет вестей. В его поисках задействована и полиция, и добровольцы. «Комсомолка» выяснила подробности произошедшего.

«УЕХАЛ ЛИ ОН НА МАШИНЕ, НЕ ЯСНО»

Егора в Ижевске знают – он устраивает шоу мыльных пузырей на различных праздниках и корпоративах. Мужчина достаточно известен среди артистов и числится «на хорошем счету». Кроме того, Егор порядочный семьянин, у которого растет маленький сын. Вот так, не предупредив, исчезнуть – просто не мог.

Мы попробовали восстановить события того дня. 30 августа Егор выступал на юбилее женщины в кафе у набережной «Каравелла». Из дома он выехал в 18.30 и освободился около 21.00. После – должен был поехать в район Юровского мыса, чтобы забрать маму Елены – его супруги.

- По камерам на кафе видно, что он вышел из заведения. Что происходило дальше – не понятно. Уехал ли он на своей машине, тоже не ясно. Но потом мы нашли ее во дворе, - рассказывает Елена.

МАШИНА ЦЕЛА

Тревогу забили тогда, когда Егор так и не доехал до мыса, и теща сама добралась до улицы Короткова в Ижевске, где и живет семья. Там, у подъезда дома, нашли его автомобиль.

- Машина целая. Есть небольшой скол у водительской двери. Но может он появился там и раньше. Этого не могу сказать. Очень странно, что был открыт подлокотник у водительского сиденья. Именно там лежат все документы на автомобиль и ключи от дома. Ну никто не оставит подлокотник открытым. Может он убегал, может его вытащили их авто – я не знаю, - рассуждает Елена.

На камерах видеонаблюдения, расположенных на доме, видно, как автомобиль припарковали во дворе. Но картинка плохая – разглядеть, что именно происходило, и кто именно из нее вышел – невозможно. Не ясно и то, почему машина заехала с другой стороны здания.

- Она заехала через соседний дом – Короткова, 7. Но это не самый удобный путь, чтобы припарковаться в нашем дворе. Обычно с той стороны мы не заезжаем домой, - говорит Елена.

После этого след Егора пропадает. На этот момент не удалось получить какой-либо вменяемой информации и «просканировав» звонки с телефона.

- Нам удалось выяснить, что в тот вечер он делал два звонка – один около 18.00 и это было при мне, а потом в 21.00 он отправил на номер МТС сообщение. Но какой был номер и текст сообщения мы не знаем, - рассказывает женщина.

К пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что поисковые мероприятия продолжается, расклеиваются ориентировки, привлекаются добровольцы. Работу будут вести до тех пор, пока не найдут мужчину.

ВАЖНО!

Был одет: серо-зеленые штаны, серо-бежевую футболку, темно-синюю куртку-бомбер на оранжевом подкладе, серые кроссовки.

Приметы пропавшего: рост 164-165 см, плотного телосложения, русые волосы, челка на бок, карие глаза. На спинке носа имеется еле заметный шрам.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18») либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).