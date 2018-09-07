Утро в Ижевске: федеральный розыск бизнесмена , проверка газа и возвращение пенсионерам занятых мигрантами рабочих мест

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-07T06:59:19+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 7 сентября. За окном +15, днем ожидается повышение температуры до +20. По данным Яндекс.Погода сегодня будет малооблачно, без осадков.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. Впереди теплые выходные, так что настраиваемся на продуктивный рабочий день! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

В Удмуртии завершили ремонт моста у Пугачево (подробнее).

Бизнесмен из Ижевска, которого объявили в федеральный розыск, найден (подробнее).

Ремонт двух улиц завершили в Ижевске (подробнее).

Рынок труда: Как вернуть пожилым россиянам рабочие места, занятые мигрантами (подробнее).

В Удмуртии мужчина чудом выжил после выстрела в грудь (подробнее).

Далее с подробностями:

Проверки газа в Ижевске

ФОТО: Константин Ившин

В соцсетях вновь начали появляться сообщения о мошенниках, которые ходят по домам под видом сотрудников газовых компаний. «Комсомолка» выяснила, сколько ижевчане должны платить за проверку газового оборудования и как не попасться на удочку злоумышленников (продолжение).

«Закон не позволяет спасти»

ФОТО: Личный архив

Уже полгода уроженка Удмуртии Мария Дубовцева бьется за здоровье мужа. 39-летний Антон Лысанов прикован к диализному центру - у мужчины хроническая почечная недостаточность в пятой, терминальной стадии. Помочь ему могла бы пересадка почки - и Мария готова выступить донором. Однако закон не позволяет ей спасти любимого. (продолжение).

5 приборов, которые помогут сделать заготовки на зиму

ФОТО: Pixabay

Сентябрь - время овощей из свежего состояния перейти в замороженное, замаринованное, сушеное. Как же это долго, не особо приятно, да и сколько убирать потом нужно! Все эти плодоножки, листочки, кожурки… Бр-р-р. Даже вспоминать не хочу. А может, есть приборы, которые помогут облегчить работу? (продолжение)