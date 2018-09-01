Приезд Первого канала, строительство фан-зоны и выборы главы города: главные события минувшего лета

СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-01T14:47:29+03:00

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На календаре уже сентябрь, поэтому «Комсомолка» решила подвести итоги минувшего лета. Рассказываем, какие громкие события произошли в Ижевске за эти три месяца.

Приезд Первого канала

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Начало лета в городе оказалось жарким, несмотря на холодную и промозглую погоду. 1 июня в столице Удмуртии приземлился «Звездный десант» Первого канала. Известные артисты, журналисты и телеведущие посетили наш город в рамках благотворительной акции «Стань первым», посвященной Дню защиты детей.

Программа у гостей была насыщенной. Так, например, король российской эстрады Филипп Киркоров, принял участие в открытии Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (и даже взял над ним шефство!). Киркоров не скупился на теплые слова об Удмуртии и отдельно поблагодарил создателя и директора продюсерского центра «Овация» Бориса Рубиновского за то, что тот его встретил с вкусными пирожками. А телеведущий Дмитрий Шепелев успел посетить Зоопарк Удмуртии и найти там… даму сердца! Бурные чувства он проявил к моржихе, с которой поцеловался.

А вечером прогремел грандиозный концерт на Центральной площади. На сцену вышли «Банд`Эрос», «Мохито», Alekseev*, Артем Качер, Настасья, Кравц, Ваня Чебанов, Звонкий, ну и сам Филипп Киркоров. Выступление завершилось праздничным салютом.

Открытие фан-зоны

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С 15 июня по 15 июля в России проходило самое главное мировое спортивное событие этого лета – чемпионат мира по футболу. Ради этого по всей стране построили десятки новых площадок: стадионов, аэропортов и фан-зон. Место для просмотра матчей появилось и в Ижевске. За месяц мундиаля здесь прошло более 130 часов прямых трансляций, которые посетили около 200 000 человек.

Фан-зону в Ижевске построили в рекордные сроки: всего за 33 дня! На площадке установили трибуны, спортивные и детские площадки, шесть точек общепита, стационарные туалеты. В центре находится сцена с экраном (13х6 м). Весь объект обошелся в 72 миллиона рублей.

Подпись под фото: Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве на фан-зоне навесов от дождя и солнца

Выборы главы Ижевска

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Эпопея с выбором главы города длится уже с мая. Именно тогда бывший руководитель Ижевска Юрий Тюрин написал заявление об уходе. Выбрать нового градоначальника хотели в течение месяца – к 12 июня, Дню города. Однако конкурс, изначально намеченный на 8 июня, не состоялся из-за неявки шести членов конкурсной комиссии. Мероприятие пришлось перенести на два месяца – 10 августа, когда решением комиссии в «финал» из 13 претендентов прошли только двое: предприниматель Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.

20 августа депутаты Гордумы Ижевска должны были поставить точку в этом вопросе, но народные избранники не пришли к общему мнению и голосование признали несостоявшимся. Дату нового конкурса на пост главы Ижевска планируют назвать 18 сентября.

Обрушение шпиля

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3 июля с башни главного корпуса оружейного завода в столице Удмуртии из-за пожара обрушился шпиль. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Глава Удмуртии Александр Бречалов 6 июля заявил журналистам, что главный корпус оружейного завода, безусловно, является ключевым для истории и культуры, но денег на его восстановление в бюджете нет. По его словам, год назад, по предварительной оценке, на восстановление здания нужно было более 2 миллиардов рублей.

Подпись под фото: Некоторые горожане заметили зловещий символизм в обрушении шпиля – мол, теперь Ижевск утратил статус города оружейников

Ремонт дорог и продление тросовых ограждений

В Ижевске завершился ремонт дорог. Этот год стал самым грандиозным по масштабу выполненных работ: 43 участка и почти 1 млрд рублей по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». За лето были отремонтированы такие проблемные участки, как ул. Пойма, ул. Удмуртская, ул. Орджоникидзе, ул. Промышленная и т.д.

Кроме этого, началось продление тросовых ограждений на улице Удмуртской. Их протяженность составит чуть более 420 метров. Они будут продолжением тех, что установили летом 2017 года на участке от Кирова до 10 лет Октября (960 метров). Стоимость работ составила 1,9 млн рублей.

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Электробус и модернизированный троллейбус

Это лето запомнилось горожанам и новинками общественного транспорта. Так, 16 июля на улицы города впервые вышел электробус, курсирующий по маршруту №281. Электробус оснащен аккумуляторными батареями мощностью 240 киловатт, в салоне есть кондиционер, а еще он передвигается значительно тише, чем другие.

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Еще одной новинкой стал модернизированный троллейбус ЗИУ. Мастера «ИжГЭТ» не только обновили его внешний вид, но и снизили электропотребление на треть. С 4 августа троллейбус уже начал работу на маршруте №9.

«Возрождение» «Ижстали»

6 сентября «сталевары» начинают новый сезон

У хоккейной «Ижстали» этим летом после долгого перерыва начали налаживаться дела. Так, команда определилась с главным тренером. Им стал Игорь Кропотин, ранее возглавлявший молодежные команды «сталеваров». Кроме этого, работникам клуба выплатили более 3 млн рублей долгов по заработной плате.

Есть хорошие новости и для болельщиков: снизятся цены на билеты. Так билет на угловые (№№1, 5, 7) и «фанатский» (№6) сектора можно будет купить за 100 руб. (ранее 150 руб.), на сектора №№2, 4, 8, 10 – 200 рублей (ранее 250 руб.), на 1-й ряд 9-го сектора – 150 руб. (ранее 200 руб.), на остальные ряды 9-го сектора – 300 руб. (ранее 400 руб.).

Также на каждый матч будет выделяться по 100 льготных билетов для пенсионеров, студентов и школьников на сектор №5 (50 рублей). Абонементы на все 28 домашних игр сезона будут стоить от 2 500 рублей.

Что еще изменилось за лето в городе?

Новый аттракцион

В Летнем саду откроют новый 50-метровый аттракцион. Он получил название «Тополь». Аттракцион сделан в виде ракеты, высота от земли до пиковой точки порядка 50 метров. Он крутит, как на цепочке карусели, и постепенно поднимает до пиковой точки, а потом так же опускает.

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«Дом наоборот»

Диля Ахмадишина

13 августа в ижевском парке имени Кирова состоялось открытие нового необычного аттракциона – «Дом наоборот». Его особенность в том, что у гостей возникает полное ощущение нереальности происходящего, так как ходить приходится буквально по потолку, а все предметы внутри перевернуты.

Обновили входную группу

В Ижевске завершили замену старых ограждений у входа в Летний сад со стороны улицы Максима Горького. Стоимость центральной части забора обошлась почти в 12 миллионов рублей. Работы продлились полгода из-за погодных условий.

Два новых сквера

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Богатым это лето стало и открытие новых творческих площадок и скверов. Так, площадка для отдыха появилась за городской администрацией и на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова.