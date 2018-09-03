Утро в Ижевске: дело по факту строительства фан-зоны и новый температурный антирекорд

СЕГОДНЯ 07:15 2018-09-03T07:15:47+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 3 сентября, понедельник, и сегодня по стране пройдут первые после долгих летних каникул школьные занятия. В столице Удмуртии сегодня ожидается теплый и солнечный осенний день – до 21 градуса тепла. А пока вы настраиваетесь на продуктивную рабочую неделю, «Комсомолка» вам расскажет о самых важных событиях минувших выходных.

Краткие новости:

Спортсмен из Ижевска взял «серебро» на чемпионате мира IRONMAN 70.3

В детском саду №259 в Ижевске появится 220 дополнительных мест

День танкиста отпразднуют в Ижевске 9 сентября

День знаний в Ижевске (фотоподборка)

В Ижевске открылся набор школьников в «Яндекс.Лицей»

Далее с подробностями:

Школа безопасности

Школа безопасностиФото: Архив КП

Ижевской школе №76 присвоен статус «Школа безопасности» и имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Павла Блинова. Здесь будут реализованы проекты по безопасности жизнедеятельности, а также начнут работу кадетские классы по направлениям МЧС, МВД и ФСБ. Обучение будет проходить при помощи сотрудников Управления МЧС России по Удмуртии (подробнее)

Содержание газонов

Содержание газоновФото: Архив КП

В Ижевске запустили конкурс на выбор подрядчика для содержания городских газонов. Стоимость контракта – более 6 млн рублей, в его стоимость входит: выкашивание травы, сбор мусора и ликвидация несанкционированных свалок и т.д. Договор будет заключен до конца 2018 года (подробнее)

Дело по факту строительства фан-зоны

Дело по факту строительства фан-зоныФото: Архив КП

УФАС России по Удмуртии завел дело по факту строительства фан-зоны в парке Кирова в Ижевске. Причиной стали признаки антиконкурентного соглашения при строительстве: при проектировании работы были разделены на несколько контрактов, которые впоследствии были заключены с одним поставщиком, объявленный далее конкурс на строительство был отмен, а его стоимость увеличилась почти вдвое (подробнее)

Итоги лета

Итоги летаФото: Архив КП

Ижевск стал вторым в рейтинге 50 российских городов с самым холодным летом в 2018 году. Так, среднесуточная температура в столице Удмуртии за период с 1 июля по 31 августа установилась на отметке всего 20,2 градуса, что, впрочем, выше, чем в городах-лидерах – Перми и Владивостоке, где этот показатель составил всего 19,4 градуса (подробнее)

Ижевск и «Большая игра»

Телеканал СТС

Столица Удмуртии стала местом действия новой серии футбольного сериала «Большая игра», транслирующегося по каналу СТС. По сюжету, главный герой приезжает в Ижевск ради знакомства с футболистом «Спартака», здесь он и знакомится с ижевчанином Алексеем Гришиным. Впрочем, зрители могут отметить, что часть сцен отснята без посещения города (подробнее)