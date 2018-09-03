То ли плыть, то ли идти. Куда ижевчанам жаловаться на затопленные тротуары?
Минувшие дни выдались дождливыми, и ижевчане жалуются на затопленные тротуары. Один из примеров - новый тротуар на Удмуртской.
- После дождя на нем стоит вода, приходится обходить. Куда обращаться, чтобы его переделали? - спрашивают горожане.
По данным городской администрации, этот тротуар был оборудован застройщиком при заезде на строительную площадку. И в ближайшее время на этом участке пройдет проверка – специалисты проведут обследование, чтобы установить из-за чего образуются лужи.
- Если скопление воды происходит по вине подрядной организации на тротуаре, в отношении которого действуют гарантийные обязательства, то такие работы принимаются и устраняются за счет данной организации, - поясняет начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Александр Килин. - Также скопление воды может происходить в связи с естественным рельефом земляного полотна, на котором выполняются работы по обустройству тротуара.
Отметим, что на данный момент подрядчики перекладывают некачественно уложенный тротуар на улице Карла Либкнехта, Карла Маркса, Петрова и на улице Рупасова.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЛУЖИ?
Если вы заметили, что на тротуаре скапливается вода, вы можете обратиться в администрацию Ижевска на сайте izh.ru в сервисе «Сделаем Ижевск лучше». Отправить обращение можно также почтой на адрес администрации: 426070, Ижевск, ул. Пушкинская, д. 276.
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