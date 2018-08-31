Утро в Ижевске: изменения сентября, ремонт пешеходных тротуаров и выход на пенсию в 60 и 65 лет

СЕГОДНЯ 06:54 2018-08-31T06:49:50+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 31 августа, пятница. За окном +9 градусов, солнечно. В последний день лета синоптики обещают температуру +18..+20 градусов днем и +6..+8 градусов ночью. Ветер восточный, 7-12 м/с. Осадков сегодня не будет.

«Комсомолка» желает всем продуктивной пятницы! А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

В Ижевске отремонтируют пешеходные тротуары на семи улицах (подробнее)

В Ижевске распродают технику для производства пряников (подробнее)

Дату нового конкурса по выбору главы Ижевска назовут 18 сентября (подробнее)

Специалисты проверили качество воды в Ижевском пруду (подробнее)

За счет экономии в Ижевске отремонтируют ул. Автозаводскую (подробнее)

В Ижевске задержали мужчину, который изнасиловал женщину 9 лет назад (подробнее)

Далее с подробностями:

Водительские права по-новому, новые предметы в школах и защита банковских карт

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1 сентября в силу вступит ряд несколько очень важных законов, которые отразятся на жизни ижевчан. «Комсомолка» решила собрать самые важные из них. Так, получить водительские права станет сложнее, в школах появятся новые предметы, а автомобиль со штрафстоянки можно будет забрать без предоплаты. (подробнее)

Стадион раздора

Фото: Диля Ахмадишина

Год назад в школы №100 на Клубной появился новый стадион, с современной площадкой для воркаута. Однако недавно стало известно – пускают на спортивную площадку далеко не всех. И чтобы попасть на территорию желающим необходим…специальный пропуск. Имеет ли право школа устанавливать пропускной режим на стадионе и во сколько обойдется возможность позаниматься спортом для местных жителей, разбиралась «Комсомолка». (подробнее)

Удочка или спиннинг?

Фото: архив героя

Рыбалка – одно из самых популярных хобби для миллионов людей по всему миру. «Комсомолка» пообщалась с победителем соревнований по рыболовному спорту Александром Кучумовым, который рассказал, как правильно выбрать удочки, во сколько обойдется надежный спиннинг и какие снасти лучше выбрать новичку. (подробнее)

На пенсию – в 60

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Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир. Что предложил Владимир Путин? (подробнее)