2018-08-31T06:49:50+03:00
Общество

Утро в Ижевске: изменения сентября, ремонт пешеходных тротуаров и выход на пенсию в 60 и 65 лет

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре 31 августа, пятница. За окном +9 градусов, солнечно. В последний день лета синоптики обещают температуру +18..+20 градусов днем и +6..+8 градусов ночью. Ветер восточный, 7-12 м/с. Осадков сегодня не будет.

«Комсомолка» желает всем продуктивной пятницы! А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

В Ижевске отремонтируют пешеходные тротуары на семи улицах (подробнее)

В Ижевске распродают технику для производства пряников (подробнее)

Дату нового конкурса по выбору главы Ижевска назовут 18 сентября (подробнее)

Специалисты проверили качество воды в Ижевском пруду (подробнее)

За счет экономии в Ижевске отремонтируют ул. Автозаводскую (подробнее)

В Ижевске задержали мужчину, который изнасиловал женщину 9 лет назад (подробнее)

Далее с подробностями:

Водительские права по-новому, новые предметы в школах и защита банковских карт

.

.

1 сентября в силу вступит ряд несколько очень важных законов, которые отразятся на жизни ижевчан. «Комсомолка» решила собрать самые важные из них. Так, получить водительские права станет сложнее, в школах появятся новые предметы, а автомобиль со штрафстоянки можно будет забрать без предоплаты. (подробнее)

Стадион раздора

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Год назад в школы №100 на Клубной появился новый стадион, с современной площадкой для воркаута. Однако недавно стало известно – пускают на спортивную площадку далеко не всех. И чтобы попасть на территорию желающим необходим…специальный пропуск. Имеет ли право школа устанавливать пропускной режим на стадионе и во сколько обойдется возможность позаниматься спортом для местных жителей, разбиралась «Комсомолка». (подробнее)

Удочка или спиннинг?

Фото: архив героя

Фото: архив героя

Рыбалка – одно из самых популярных хобби для миллионов людей по всему миру. «Комсомолка» пообщалась с победителем соревнований по рыболовному спорту Александром Кучумовым, который рассказал, как правильно выбрать удочки, во сколько обойдется надежный спиннинг и какие снасти лучше выбрать новичку. (подробнее)

На пенсию – в 60

.

.

Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир. Что предложил Владимир Путин? (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
Более 240 миллионов рублей выделили из бюджета Удмуртии на школьные учебники
В начале сентября в Ижевске проведут выездную вакцинацию против гриппа
В последний день лета в Ижевске будет облачно, но без осадков
В Ижевске ищут мужчину, пропавшего неделю назад
Телеком-оператор обновил бесплатное мобильное приложение «Мой Дом.ru»
В Ижевске отремонтируют пешеходные тротуары на семи улицах
В Ижевске задержали мужчину, который изнасиловал женщину 9 лет назад
В Удмуртии жители деревни пытались через суд запретить опрыскивать ядом саженцы
Погода 1 сентября в Ижевске: дождь и прохлада
Последний объект: В Ижевске начали ремонт улицы Татьяны Барамзиной
В Ижевске распродают технику для производства пряников
Дату нового конкурса по выбору главы Ижевска назовут 18 сентября
Плохая подруга: В Ижевске школьница может оказаться в колонии из-за кражи
Специалисты проверили качество воды в Ижевском пруду
В Ижевске вынесли приговор мужчине, который отрезал ухо товарищу
Погода сегодня: в Ижевске ожидается до +20 градусов
За счет экономии в Ижевске отремонтируют ул. Автозаводскую
В Ижевске завершился ремонт переулка Широкого
Минздрав Удмуртии рассказал, когда чаще всего происходят ДТП с детьми
В Ижевске следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного
В Ижевске школе присвоят имя аса штурмовой авиации
Назначили временного руководителя МУП «ДРЭУ» в Ижевске
В Удмуртии появились «круги на полях от НЛО»
В Ижевске вынесли приговор 16-летнему жителю, который с металлическим прутом напал на девушку
В Удмуртии утвердили министра промышленности и торговли
Tele2 показала авиагонку Red Bull Air Race* под другим углом