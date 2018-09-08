Итоги недели в Ижевске: судьба завода «Ижметмаш», ремонт моста у Пугачево и когда включат отопление в квартирах

СЕГОДНЯ 12:12 2018-09-08T10:23:49+03:00

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Коротко о главном:

- Суд продлил домашний арест бывшему вице-спикеру гордумы Ижевска (подробнее)

- Власти Ижевска приватизируют 100-летнюю бывшую водонапорную башню (подробнее)

- «Конец многочасовых пробок»: В Удмуртии завершили ремонт моста у Пугачево (подробнее)

- В Ижевске начали составлять список на ремонт дорог на 2019 год (подробнее)

- Футболист Фёдор Смолов оплатил годовую аренду квартиры, где живет тяжелобольной мальчик из Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями:

В Ижевске пропавший артист задолжал жителям порядка миллиона рублей

Фото: Ирина Бурцева

Появляются новые подробности в деле о пропаже 33-летнего Егора Булдакова - артиста шоу мыльных пузырей в Ижевске. Напомним, что он исчез 30 августа вечером. Мужчина после работы должен был ехать на Юровский мыс, но так и не появился там. Его автомобиль (целый, без вмятин. - Прим. ред.) нашли во дворе дома. Спустя сутки поисков выяснилось, что мужчина задолжал крупную сумму (подробнее)

Когда в Ижевске включат отопление?

Архив КП

С каждым днем ночи становятся все холоднее, и ижевчане начинают жаловаться на холод в квартирах. Когда в городе дадут отопление и ждать ли в сентябре холодов, выяснила «Комсомолка» (подробнее)

Проверки газа в Ижевске: как не попасться на удочку мошенников?

Фото: Константин Ившин

В соцсетях вновь начали появляться сообщения о мошенниках, которые ходят по домам под видом сотрудников газовых компаний.

- Мы живем в частном доме, недавно у нас провели проверку газового оборудования, за которую мы заплатили 2 300 рублей, причем после всего нам не оставили никакого документа, где говорилось бы о том, что данная проверка состоялась. Почему проверка обошлась так дорого?

Таким вопросом задалась жительница города Татьяна. С этим же вопросом мы обратились к специалистам АО «Газпром газораспределение Ижевск» (подробнее)

Закрыть и перезапустить под новым юрлицом: какая судьба ожидает завод «Ижметмаш»

Архив «КП» в Ижевске

С 16 августа в Удмуртии началась ликвидация АО «Ижметмаш». В течение августа оттуда были уволены 802 работника. По словам первого вице-премьера республики Александра Свинина, на предприятии остаются более 100 человек, которые обеспечивают жизнедеятельность завода. Между тем правительство ждет решение от собственника – ПАО «Татнефть» – о будущем «Ижметмаша» (подробнее)