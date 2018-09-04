Змеевик раздора: ижевчане 6 лет спорят из-за полотенцесушителей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-04T12:18:18+03:00

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Вот уже 6 лет жители дома №19а по улице Ломоносова живут как на вулкане: постоянные собрания жильцов и взаимные упреки. Причиной раздора стали … полотенцесушители, установленные в ванных комнатах 5 квартир – они раскололи собственников дома на два лагеря: тех, кто считает, что змеевики потребляют дополнительное тепло, а потому их нужно демонтировать, и тех, кто уверен: дело совсем не в батареях.

ПОСЛЕДСТВИЯ КАПРЕМОНТА

История началась еще в 2012 году, когда дом попал в федеральную программу капитального ремонта. Участие в программе предполагало софинансирование со стороны жителей, как минимум 5%. Для верности было решено повысить ставку до 20% - именно это решение, принятое по всем правилам общим собранием и стало началом коммунальной войны, затянувшейся на долгие годы.

- На момент проведения капитального ремонта была составлена проектно-сметная документация, в которой конкретно и точно сказано: установка 4-х рядных полотенцесушителей – 40 штук, то есть в каждую квартиру, - рассказывает Клара Чикурова, бывшая на тот момент старшей по дому.

Однако до установки дело не дошло: жильцы начали отказываться от нее по самым разным причинам, в итоге полотенцесушители были поставлены только в 5 из 40 квартир – это один стояк. Несоответствие проектно-сметной документации пыталась устранить управляющая компания: даже был составлен график установки змеевиков в оставшиеся 35 квартир, однако этого так и не было сделано, а в проектную документацию были внесены изменения. Далее дом был принят специальной комиссией и самими жителями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗ

Для того, чтобы доказать, что змеевики в ванной стали причиной переплат всего дома, Татьяна Завалина провела дорогостоящую экспертизу.

- Сначала я вызвала «УКС», нам прислали инженера, который заключил: «Произведен монтаж полотенцесушителей с подключением стояка отопления от дома, в результате чего отапливаемая площадь помещения в данных квартирах увеличилась по сравнению с другими квартирами, что привело к увеличению потребления тепловой энергии данными квартирами». Потом мы обратились в «Энергосбыт», где нам посоветовали провести экспертизу в лицензированной организации, что мы и сделали. Она показала, что от каждой потраченной Гкал 2,13% тратится именно полотенцесушителями, то есть если за отопительный период 2012-2013 весь дом потратил 384,56 Гкал, значит 8,19 Гкал из них – это тепло, расходуемое на полотенцесушители! Это 11 650 рублей за год по тарифам 2014 года! Эта цифра – 2,13% на один стояк, была указана и в проектно-сметной документации. Кто нам будет это возмещать? Эта стоимость распределяется между всеми квартирами согласно их площади. Нам говорят, что без полотенцесушителей в ванных комнатах была плесень – так почему же в 35 ванных комнатах, в которых змеевика нет, нет плесени?

С увеличением потребления тепла не согласна Клара Чикурова, у нее также есть экспертное заключение по этому вопросу: «Завалиной в 2014 году изготовлен расчет потребления тепла в ванных комнатах 5 квартир, за период с 09.2012 по 05.2014 годы собственники 5 квартир не согласны с расчетом, так как имеются существенные ошибки. Не соответствуют в расчете диаметр установленной трубы, температура «подачи» и «обработки», не учтены потери тепла домом, тариф в 1442,20 Гкал в исследуемый период не применялся. Следует отметить с 09.2012 по 08.2013 года – жители дома платили за отопление по нормативу 0,016, за перерасход сумма не предъявлялась. Впервые сумма за перерасход предъявлена в апреле 2015 года за период с 09.2013 по 03.2015 годы, но в период 06.2013 по 1.10.2014 года в наших квартирах отопление было отрезано, а перерасход имеется. С 04.2015 по 12.2016 годы – отопление в ванных комнатах 5 квартир было включено, а жителям дома была выплачена экономия. Вывод: исключение перерасхода возможно только при решении данного вопроса техническим путем. Это установка автоматического прибора учета погодного регулирования. И это должны были учесть специалисты в период капитального ремонта».

Сомнения сторон касаются не только правдивости экспертиз, нет единого мнения и по законности проведения капремонта, составлении проектно-сметной документации, приемке дома, каждого последующего собрания жильцов.

Единственный способ договориться – это принятие жильцами единого мненияФото: Диля Ахмадишина

ЗНАЧИТ, ВОЙНА

Вот уже 6 лет собственники борются за свою правоту: одни – за тепло и отсутствие плесени в ванных комнатах, другие – за право не платить по счетам соседей. Обе стороны имеют массу официальных заключений и документов, однако обращения в управляющую компанию, прокуратуру и в госжилинспекцию к единому результату пока не привели.

Как поясняет главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов, проблему можно решить только договорившись.

- Есть три пути: оставить все так, как есть сегодня – ничего не делать с батареями, проголосовать за демонтаж, либо проголосовать за установку батарей всем, - подытоживает Марат Исмагилов. – Сейчас жильцы собираются проводить собрания: одна группа будет голосовать за установку батарей, а другая – за демонтаж существующих. После проведения собраний каждая из групп будет оспаривать в суде протокол другой группы, и только после этого будут проводиться работы.

Пока на то, что стороны смогут договориться, можно только надеяться.

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