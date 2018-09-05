Утро в Ижевске: выживший на дне обрыва, землетрясение на Урале и ликвидация завода «Ижметмаш»
Доброе утро, Ижевск! На календаре 4 сентября, среда. Сегодня будет без осадков, температура +20...+21. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
- Бабушка-сказочница из Удмуртии, продававшая книжки на морозе, выпускает тысячу экземпляров своего сборника (продолжение).
- В Удмуртии мужчина упал с обрыва и провел три дня без еды и воды (продолжение).
- В Ижевске начали составлять список на ремонт дорог на 2019 год (продолжение).
- В Удмуртии мужчине грозит срок за убийство двух щенков (продолжение).
- Фёдор Смолов оплатил годовую аренду квартиры, где живет тяжелобольной мальчик из Удмуртии (продолжение).
- МЧС проверяет здания после землетрясения в Челябинской области (продолжение).
Далее с подробностями:
Судьба завода «Ижметмаш»
Фото: Архив
С 16 августа в Удмуртии началась ликвидация АО «Ижметмаш». В течение августа оттуда уволили 802 работника. Между тем правительство ждет решение от собственника – ПАО «Татнефть» – о будущем «Ижметмаша» (продолжение).
Змеевик раздора
Змеевик раздора
Ижевчане 6 лет спорят из-за полотенцесушителей. Часть жильцов уверена, что они стали причиной переплаты за тепло (продолжение).
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