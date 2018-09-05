Какие выборы пройдут в Удмуртии 9 сентября?

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-05T13:57:45+03:00

Шесть «наивных» вопросов про единый день голосования

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9 сентября в России объявлен единым днем голосования. В Удмуртии состоятся довыборы депутатов в Городскую думу Ижевска и Госсовет республики. Это значит, что жители региона будут выбирать не весь депутатский состав, а лишь тех, кто займет свободные кресла народных избранников. Кто примет участие в довыборах и как найти свой участок для голосования?

Когда голосовать?

Выбирать депутатов и Гордумы, и Госсовета, жители Удмуртии будут в единый день голосования, 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Кого будем выбирать?

На сегодняшний день депутатский состав Гордумы Ижевска и Госсовета Удмуртии сформирован. Депутатов в городской парламент выбирали в сентябре 2015 года, в республиканский – в 2017 году. Однако некоторые из народных избранников сдали свои мандаты, после чего их кресла стали вакантными. «Недостающих» депутатов и предстоит выбрать 9 сентября.

Напомним, что выбирать новые созывы Гордумы и Госсовета мы будем в 2020 и 2022 году соответственно.

Кто примет участие в выборах?

Согласно информации на сайте Центризбиркома Удмуртии, в республиканский парламент будут выбирать депутатов по двум округам, в Гордуму Ижевска — по пяти округам.

На место в Госсовет республики претендуют 9 человек от партий «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России». В Гордуму Ижевска кандидатов больше – 25. Среди них – представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженцы.

Ознакомиться с полными списком кандидатов можно на сайте ЦИК Удмуртии.

Какие требования предъявляют к кандидатам?

Требования к кандидатам в депутаты всегда довольно стандартные:

- Отсутствие счетов в зарубежных банках;

- Отсутствие судимостей за тяжкие и особо тяжких преступления, либо с момента их погашения должно пройти не менее 10 и 15 лет.

Также берутся в расчет сведения о доходах/расходах на себя, супругу и несовершеннолетних детей. Все эти данные будут публичными. На своем участке можно будет ознакомиться со всеми сведениями в печатном виде.

Где голосовать?

Идти на довыборы нужно не всем ижевчанам, а только тем, по чьим округам будет голосование. Узнать свой участок можно несколькими способами.

- На сайте администрации Ижевска в разделе «Твой избирательный участок – 2018»;

- На сайте ЦИК Удмуртии в разделе «Найди свой избирательный участок»;

На сайте Госуслуги можно самостоятельно выбрать любой удобный избирательный участок для голосования.

Почему я вообще должен идти на выборы?

Напомним, что депутаты представляют в парламенте интересы жителей своих округов. Народные избранники могут повлиять на ремонт социальных объектов, дворов, а также помогать конкретным домам в решении их проблем.

Еще чуть-чуть про выборы 9 сентября

9 сентября – единый день выборов по всей стране. Довыборы пройдут также в Государственную думу России (семь депутатов), выборы глав состоятся в 26 субъектах федерации (22 прямых и 4 через голосование в парламенте), а также выборы депутатов заксобраний в 17 субъектах страны.

В тех регионах, где произошли отставки губернаторов после 9 июня, выборы новых пройдут только в 2019 году.