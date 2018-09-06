2018-09-06T07:07:06+03:00
Общество

Утро в Ижевске: дорожные изменения, подробности в деле о пропавшем артисте и планы по включению отопления

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Наталья Сорокина
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Сергей ГрачевСергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 сентября, четверг. В Ижевске тепло и облачно. Уже к обеду воздух прогреется +19 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

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Далее с подробностями

Когда в Ижевске включат отопление?

Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

С каждым днем ночи становятся все холоднее, и ижевчане начинают жаловаться на холод в квартирах. Когда в городе дадут отопление и ждать ли в сентябре холодов, выяснила «Комсомолка». (Подробнее)

Какие выборы пройдут в Удмуртии 9 сентября?

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

9 сентября в России объявлен единым днем голосования. В Удмуртии состоятся довыборы депутатов в Городскую думу Ижевска и Госсовет республики. Это значит, что жители региона будут выбирать не весь депутатский состав, а лишь тех, кто займет свободные кресла народных избранников. Кто примет участие в довыборах и как найти свой участок для голосования? (Подробнее)

В Ижевске пропавший артист задолжал жителям порядка миллиона рублей

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

Появляются новые подробности в деле о пропаже 33-летнего Егора Булдакова – артиста шоу мыльных пузырей в Ижевске. Напомним, что он исчез 30 августа вечером. Мужчина после работы должен был ехать на Юровский мыс, но так и не появился там. Его автомобиль (целый, без вмятин – прим.ред.) нашли во дворе дома. Спустя сутки поисков выяснилось, что мужчина задолжал крупную сумму. (Подробнее)

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