Утро в Ижевске: дорожные изменения, подробности в деле о пропавшем артисте и планы по включению отопления
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 сентября, четверг. В Ижевске тепло и облачно. Уже к обеду воздух прогреется +19 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Депутат Гордумы станет заместителем министра строительства Удмуртии (подробнее)
- В Ижевске ищут помощи в установке монумента Славы Воздушно-десантных войск (подробнее)
- В Удмуртии мужчина украл 8-летнего мальчика, потому что «было скучно» (подробнее)
- Уберут «зебры» на Подлесной и запретят движение на Красногеройской: дорожные изменения в Ижевске (подробнее)
- В Удмуртии мужчина упал с обрыва и провел три дня без еды и воды (подробнее)
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Когда в Ижевске включат отопление?
Фото: Архив КП
С каждым днем ночи становятся все холоднее, и ижевчане начинают жаловаться на холод в квартирах. Когда в городе дадут отопление и ждать ли в сентябре холодов, выяснила «Комсомолка». (Подробнее)
Какие выборы пройдут в Удмуртии 9 сентября?
Фото: Диля Ахмадишина
9 сентября в России объявлен единым днем голосования. В Удмуртии состоятся довыборы депутатов в Городскую думу Ижевска и Госсовет республики. Это значит, что жители региона будут выбирать не весь депутатский состав, а лишь тех, кто займет свободные кресла народных избранников. Кто примет участие в довыборах и как найти свой участок для голосования? (Подробнее)
В Ижевске пропавший артист задолжал жителям порядка миллиона рублей
Фото: Ирина Бурцева
Появляются новые подробности в деле о пропаже 33-летнего Егора Булдакова – артиста шоу мыльных пузырей в Ижевске. Напомним, что он исчез 30 августа вечером. Мужчина после работы должен был ехать на Юровский мыс, но так и не появился там. Его автомобиль (целый, без вмятин – прим.ред.) нашли во дворе дома. Спустя сутки поисков выяснилось, что мужчина задолжал крупную сумму. (Подробнее)
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