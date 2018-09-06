Дневник домохозяйки: 5 приборов, которые помогут сделать заготовки на зиму

СЕГОДНЯ 12:02 2018-09-06T11:52:20+03:00

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Сентябрь - время овощей из свежего состояния перейти в замороженное, замаринованное, сушеное. Как же это долго, не особо приятно, да и сколько убирать потом нужно! Все эти плодоножки, листочки, кожурки… Бр-р-р. Даже вспоминать не хочу. А может, есть приборы, которые помогут облегчить работу? Сейчас поищем в Интернете.

Ввожу запрос: техника для заготовок в Ижевске. Открываю сайт kcentr.ru. Найти здесь нужное оборудование легко - все по категориям.

1.Итак, первое, что мне нужно - это хорошая сушилка для овощей и фруктов. Остановила свой выбор на Polaris PFD 2005D*. Цена - более чем привлекательная, всего 1690 руб. вместо 2200! Продукты тщательно высушиваются благодаря циркуляции теплого воздуха без потери питательных свойств. Витамины круглый год без видимых усилий и тяжелых банок! Ого, да еще можно грибы и травы высушить. Как раз с мужем в лес собирались.

Сушилка для овощей и фруктов Polaris PFD 2005D

2. Сушилку выбрала. Теперь важно найти мультирезку. А что? Быстро нарезал овощи - и хоть в лечо, хоть в салаты их добавляй. Нашла! Мультирезка Philips HR1388* сэкономит мое время и силы! С этим гаджетом качественно нарезать продукты не составит труда. В комплекте идут диски для нарезки ломтиками и соломкой, диск для картофеля фри и терка. Мультифункционально! Точно станет моим любимым помощником на кухне.

Мультирезка Philips HR1388

3. А где же хранить высушенные овощи, фрукты, грибы и травы? Важно же, чтобы вода не попала внутрь, а то еще и плесень завестись может. Что же мне в этом может помочь? Нашла! Вакуумный упаковщик Steba VK 5*! Он удалит кислород из упаковки или контейнера, и у плесени практически не будет возможности для роста! А самое приятное, что в такой упаковке пища сохранит все питательные свойства.

Вакуумный упаковщик Steba VK 5

4. Ладно, с проблемой заготовки овощей и фруктов разобралась. Но муж так любит маринованные огурчики! Не могу ему отказать. Только вот прошлой осенью переборщила с солью и половину заготовок пришлось выкинуть. Так что в этом году буду точно соблюдать все пропорции по рецептам. Помогут мне в этом кухонные весы Polaris PKS 0832DG*. Они позволят взвешивать как совсем маленькие порции, например, специй или пряностей, так и достаточно крупные и тяжелые продукты до 8 кг. Точно знаю, что эти весы не останутся без внимания круглый год!

Кухонные весы Polaris PKS 0832DG

5. А часть урожая - смородину, перцы и томаты - в этом году я заморожу. Поможет мне в этом морозильная камера Shivaki FR-084W*! Небольшая, но при этом вместительная! К тому же, полки выполнены из ударопрочного пластика, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки. Так что можно будет хранить здесь не только овощи, но и мясо, рыбу, и другие замороженные продукты!

Морозильная камера Shivaki FR-084W

Все эти полезные приборы можно купить на сайте kcentr.ru.

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*Полярис ПФД 2005 Д, *Филлипс ЭйчАр1388, *Стеба ВК 5, *Полярис ПКС 0832ДДжи, *Шиваки ФР - 084В

Реклама. ИП Смоляр Анна Юльевна, ЕГРНИП 309184001100055. Цены действительны на 5.09.18.