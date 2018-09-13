2018-09-13T07:09:10+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новый министр внутренних дел, запрет продажи вейпов и проект дуэльного кодекса

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Наталья Сорокина
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 сентября, четверг. В городе сегодня тепло. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Однако уже вечером небо затянет тучами и пойдет дождь. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В Ижевске представили нового министра внутренних дел Удмуртии (подробнее)

- Группа «Любэ» даст концерт в День оружейника в Ижевске (подробнее)

- В Удмуртии запретили продажу вейпов несовершеннолетним (подробнее)

- Штрафы за несоблюдение дизайн-кода ввели в Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями:

Жители Ижевска наблюдали над городом северное сияние

Фото: Вячеслав Ложкин

Фото: Вячеслав Ложкин

В ночь с 10 на 11 сентября жители Ижевска могли наблюдать над городом необычное небесное явление – полярное сияние. Снимки уникального явления появились в социальных сетях (подробнее)

Из Ижевска в Кейптаун: Как жители Удмуртии преодолели 25 000 километров на мотоциклах «Иж»

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

В этом году исполняется 25 лет мотопробегу «Ижевск-Кейптаун». Комиссар команды Вячеслав Ануфриев рассказал нам о том, как он и его товарищи встречали Новый год в пустыне, как уносили ноги от каннибалов и ностальгировали по родине, угощаясь в Эфиопии пельменями! (подробнее)

«Стреляться могут только равные»: В Госдуме предложили вернуть Дуэльный кодекс

Фото: Архив

Фото: Архив

Если вы хотите не просто набить обидчику морду, а сделать это по правилам и красиво, как в царские времена - тогда эта идея для вас. После того, как глава Росгвардии Виктор Золотов публично вызвал блогера Алексея Навального «на ринг, татами или куда угодно», пообещав превратить его в «сочную отбивную», в Госдуме решили помочь тем, кто находится в схожей ситуации и испытывает подобные желания отомстить за клевету и оскорбления (подробнее)

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