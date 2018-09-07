Из инженера - в инструктора по сноуборду: истории ижевчан, которые сменили профессию

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-07T11:13:43+03:00

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Учиться новому никогда не поздно. Это доказывают жители Ижевска, которые освоили новую профессию, повернув свою жизнь на 180 градусов! «Комсомолка» собрала истории горожан, которые кардинально сменили профессию.

СТАЛА ИНСТРУКТОРОМ ПО СНОУБОРДУ

Ижевчанка Вика училась в ИжГТУ на инженерно-педагогическом факультете. Во время магистратуры, в 2010 году, девушка устроилась в «Чекерил» администратором. Именно там Вика впервые увидела сноуборд, с которым теперь связана вся ее жизнь.

– Сноуборд стал неотъемлемой частью моей жизни, по выходным иногда я могла кататься по 5-6 часов без отдыха! – вспоминает девушка.

Фото: личный архив героя публикации

Через три года девушка после основной работы администратором стала работать инструктором, но спустя два года пришлось уволиться. Однако занятие любимым делом не бросила.

– Я устроилась на Автозавод в отдел качества. Через полтора года я поняла, что перспектив на заводе нет, строгий режим удручал, совмещение с работой инструктора выматывало. Я ушла и не жалею. Я перестала нервничать, стала меньше болеть, стала чувствовать себя свободнее, наконец-то, все свое время я могла посвятить любимому делу! – отмечает Виктория. – Работая администратором, я зарабатывала 15 000 рублей, на заводе – 25-27 000 рублей, инструктором по сноуборду – значительно больше.

ТЯНУЛО К МУЗЫКЕ

История Алексея уникальна: из профессии строителя он переквалифицировался в артиста оркестра Государственного театра оперы и балета Удмуртии!

– Мои отец и брат – строители, оба закончили Монтажный техникум, и я должен был пойти по их стопам, – вспоминает он. – Уже во время учебы я начал работать на стройке. В это время же время меня увлекла музыка – я начал осваивать гитару.

Фото: личный архив героя публикации

Поиграв в разных группах около года, Алексей понял, что хочет связать жизнь именно с музыкой.

– Параллельно с основной работой я посещал подготовительные курсы в Республиканском музыкальном колледже. В 2011 году, успешно сдав вступительные экзамены, поступил на бюджет по специальности «Ударные инструменты»! На втором курсе я начал работать в оркестре театра оперы и балета Удмуртии.

ЗАНЯЛАСЬ ЙОГОЙ

26-летняя ижевчанка Анастасия шесть лет училась в УдГУ по специальности «Социальный педагог». Работать девушка начала еще во время учебы, хотя всегда знала, что после окончания вуза работать по специальности не сможет.

– Училась я больше для себя, интересна была психология, в жизни она всегда нужна, но навсегда свою жизнь с этой профессией я так и не связала. Потом я работала в КЦ МВД, проводила там мероприятия, так как любила петь и танцевать. Появилась мысль выучиться на инструктора по йоге, долго все обдумывала, но поняла, что-либо сейчас, либо уже никогда, – делится Анастасия.

Фото: личный архив героя публикации

3 месяца Анастасия обучалась работе своей мечты. За курсы она заплатила 27 000 рублей. Сейчас за полтора часа занятий она берет 500 рублей. Для сравнения: в среднем за месяц соцпедагог получает 8 000-9 000 рублей.

– Теперь я работаю инструктором по йоге, каждое занятие в удовольствие для меня! У меня много планов на будущее, связанных с йогой, как и по работе, так и в дальнейшем обучении, потому что йогу можно вообще всю жизнь постигать, там всегда есть чему учиться, – отмечает девушка.

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