Утро в Ижевске: последствия сильного ветра, новый дом лютоволка и пропавший клад
Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 сентября, пятница. Сегодня есть вероятность небольшого дождя, температура будет +18...+20 градусов. А пока предлагаем вам новости одной строкой:
- Последствия сильного ветра в Ижевске (продолжение).
- Лютоволк из Ижевска переехал в зоопарк Красноярска (продолжение).
- В Росгвардию поступят ижевские автоматы «Калашникова» «двухсотой серии» (продолжение).
- В Удмуртии в пожаре погибли два человека (продолжение).
- По дороге из Курска в Москву пропал клад (продолжение).
- В Ижевске педофил заманивал детей в сторожку и издевался над ними (продолжение).
С подробностями:
День оружейника в Ижевске
День оружейника
«Комсомолка» подготовила полную программу праздника. Куда сходить, что посмотреть, где пострелять (продолжение).
Проверка родников
Проверка родников
Удмуртия – край родниковый. Поэтому, несмотря на центральное водоснабжение и развитие технологий, многие по выходным берут канистры и отправляются к источникам. Мы решили собрать список самых известных родников республики в которых, кстати, проверим воду (продолжение).
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