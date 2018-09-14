2018-09-14T06:23:49+03:00
Общество

Утро в Ижевске: последствия сильного ветра, новый дом лютоволка и пропавший клад

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 сентября, пятница. Сегодня есть вероятность небольшого дождя, температура будет +18...+20 градусов. А пока предлагаем вам новости одной строкой:

- Последствия сильного ветра в Ижевске (продолжение).

- Лютоволк из Ижевска переехал в зоопарк Красноярска (продолжение).

- В Росгвардию поступят ижевские автоматы «Калашникова» «двухсотой серии» (продолжение).

- В Удмуртии в пожаре погибли два человека (продолжение).

- По дороге из Курска в Москву пропал клад (продолжение).

- В Ижевске педофил заманивал детей в сторожку и издевался над ними (продолжение).

С подробностями:

День оружейника в Ижевске

День оружейника

День оружейника

«Комсомолка» подготовила полную программу праздника. Куда сходить, что посмотреть, где пострелять (продолжение).

Проверка родников

Проверка родников

Проверка родников

Удмуртия – край родниковый. Поэтому, несмотря на центральное водоснабжение и развитие технологий, многие по выходным берут канистры и отправляются к источникам. Мы решили собрать список самых известных родников республики в которых, кстати, проверим воду (продолжение).

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