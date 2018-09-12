Утро в Ижевске: «Ревизорро» столице Удмуртии, запрет на продажу вейпов детям и налоговые льготы для пожилых
Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 сентября, среда. За окном +8 градусов, солнечно. Сегодня, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до +18 градусов. Днем сохранится ясная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.
«Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости одной строкой:
- «Диалоги о рыбалке» сняли репортаж об одном из районов Удмуртии (подробнее)
- В Удмуртии планируется ввести запрет на продажу вейпов несовершеннолетним (подробнее)
- В Удмуртии альпинисты в костюме Карлсона и Человека-паука устроили сюрприз детям из интерната (подробнее)
- Управление дошкольного образования реорганизуют в Ижевске (подробнее)
- В Ижевске тайно побывала съёмочная группа передачи «Ревизорро» (подробнее)
- 12 сентября в Ижевске проверят систему оповещения (подробнее)
- В Ижевске появятся контейнеры для раздельного сбора картона и бумаги (подробнее)
Далее с подробностями:
«КОГДА ТЫ СТАНЕШЬ БОЛЬШИМ»
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Не так давно прошла премьера очень милого и трогательного клипа на песню «Когда ты станешь большим» (0+). Инициатором, автором музыки и слов выступил бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. А воплотил задумку житель Глазова Рамиль Касимов – он выступает в качестве режиссера. Он живет и работает в Москве, является сценаристом многих популярных передач на федеральных каналах, а теперь освоил новый вид деятельности. Отметим, что в этом видео собралось рекордное количество российских звезд. Там есть Алексей Рыжов из группы «Дискотека Авария», Александр Пушной, Эмин Агаларов, Стас Пьеха, Игорь Николаев и многие другие. (подробнее)
ДОРОГА-ДУБЛЕР ХОЛМОГОРОВА И «МОСТ» В «МЕТАЛЛУРГ»
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Ежедневно на улицах появляется все больше новых машин. Город простаивает в пробках - решить эту проблему могло бы продление нескольких дорог, которые связывают между собой ключевые районы Ижевска. Например, проспект Калашникова, дублер Холмогорова, «Мост» в «Металлург». «Комсомолка» решила вспомнить, какие дорожные проекты предлагались, и какие из них могли бы решить имеющиеся проблемы. (подробнее)
КОМУ НАДО ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА?
Фото: архив КП
На календаре – осень, а это значит, что совсем скоро добрая половина Ижевска сляжет с гриппом или простудой. Так, в прошлом году гриппом переболели порядка 4 тысяч человек. По мнению специалистов, именно сейчас, до начала эпидсезона, следует подстраховаться и поставить прививку. Кто имеет право на бесплатную вакцину, где можно ее поставить и когда это сделать, разбиралась «Комсомолка». (подробнее)
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ
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С недавнего времени в ижевских дворах стали появляться железные контейнеры с табличкой «пластик, стекло, металл, полиэтилен, тетрапак». Сейчас их всего 45, на следующей неделе добавится еще 10, а в 2019 году их появится порядка 1000 штук и стоять они будут в каждом дворе города. Раз в шесть-семь дней их содержимое увозит специальный мусоровоз и отвозит в пункт сортировки, чтобы бывшая пластиковая тара получила вторую жизнь. Обо всем по порядку – в материале «Комсомолки». (подробнее)
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Как следует из законопроекта, который внесен президентом в Госдуму, за женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 60 лет останется право на все те же федеральные льготы по налогам на квартиры, дачи и прочее имущество, что есть у нынешних пенсионеров. Это правило будет действовать весь переходный период, в течение которого предполагается постепенно повышать пенсионный возраст (до 2028 года). «Комсомолка» напоминает, на какие льготы по налогам на собственные квартиры, дома, землю, автомобили сейчас имеют право пенсионеры и как этим правом воспользоваться. (подробнее)
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