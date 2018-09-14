Фоторепортаж: спасатели Удмуртии потушили автомобиль и вызволили человека
В четверг, 13 сентября, на центральной площади Ижевска выступили спасатели Главного Управления МЧС по Удмуртии. Отважные мужчины тушили автомобиль, вызволяли из металла водителя, показывали действия куба жизни и кинологов. Отметим, что показательные выступления прошли в рамках специализированной выставки «Комплексная безопасность».
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
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