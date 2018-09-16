Бесплатный концерт «Любэ» и фестиваль фантастики: чем заняться в Ижевске на этой неделе?

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-16T14:03:12+03:00

«Комсомолка» рассказывает о самых интересных событиях с 17 по 23 сентября

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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОРКЕСТР» 0+

22 сентября филармония откроет свои двери для маленьких любителей музыки и их родителей. Два оркестра – народных инструментов и симфонический – подготовили для гостей специальные концертные программы. Так, в 10:00 зрителям представят сказку с оркестром «Бременские музыканты», а в 11:30 симфонический оркестр познакомит малышей с музыкальными инструментами на «Музыкальной азбуке». После, в 12:30, ребят и родителей ждет концертная программа «Загадка Кармен».

Когда: 22 сентября (суббота), с 10:00

Где: Удмуртская филармония

Вход свободный

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ БИАТЛОНУ 0+

Первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон Фест» станут заключительными в череде мероприятий, посвященных Дню оружейника, поэтому на площадке состоится настоящий спортивный праздник. С самого утра на площадке будут работать интерактивные площадки для болельщиков и гостей праздника. В программе спортивные и развлекательные мастер-классы, розыгрыши призов, пневматический тир с винтовками БИ-7-5 и МР-512, выставка оружия концерна «Калашников», выступления танцевальных и музыкальных коллективов города и многое другое. Завершит программу праздничный рок-концерт, где также выступят кавер-группа «ПрагаLIVE» и группа «Эктоника». (подробнее о мероприятии)

Когда: 22 сентября (суббота), с 09:00

Где: Республиканский стрелково–спортивный комплекс им. генерал-майора Демидова А.М. (Славянское шоссе, 0/13)

Цена: участие в беговом биатлоне вместе с входным билетом на праздничную площадку – 400 рублей; входной билет на праздничную площадку без участия в соревнованиях – 200 рублей (для детей до 14 лет – бесплатно)

СПЕКТАКЛЬ «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 6+

Главных героев спектакля зовут Дениска, Аленка и Мишка. Причем Дениска – это не просто персонаж рассказов – именно от его лица ведется повествование. Ему придется решать совсем не детские вопросы и сложные ситуации. Спектакль наполнен юмором и лирическим настроением. Постановка будет интересна как детям, так и их родителям.

Когда: 18 и 19 сентября, 16:00; 20 и 21 сентября, 18:30

Где: театр «Молодой человек» (ул. Милиционная, 103)

Цена: 200 рублей

КОНЦЕРТ «ЛЮБЭ» 6+

19 сентября в России отмечается День оружейника. В Ижевске в честь этого события пройдет множество мероприятий. Одно из них – концерт «Любэ». Легендарная группа исполнит как полюбившиеся хиты, так и новые композиции. Завершится концерт фейерверком.

Когда: 19 сентября (среда), 20:00

Где: площадка у Монумента «Навеки с Россией»

Вход свободный

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ ЖИВОГО» 12+

Выставка включает в себя работы молодых авторов Игоря Снигирева, Евгении Мальцевой и других. Главная тема – это соединение живой материи и цифровой технологии.

Когда: четверг с 12:00 до 21:00, выходные с 12:00 до 18:00 (до 28 сентября)

Где: арт-центр «Грифон» (ул. Пушкинская, 268)

Цена: 100 рублей

СПЕКТАКЛЬ «ВОКЗАЛ НА ТРОИХ» 18+

Это не просто смешная комедия, это история о современных людях со своими страхами. Мир гламура и глянцевых журналов сталкивается с проблемами российской действительности.

Когда: 20 сентября (четверг), 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: 600-2300 рублей

«ПЕРВЫЙ ИЖЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ФАНТАСТИКИ»

Мероприятие проводится в столице Удмуртии с 2015 года. Тема нынешнего фестиваля – «Прикоснись к фантастическому». Гостей праздника ждут игры, встречи с писателями, лекции, робобиатлон, тематические мастер-классы и ярмарка. На фестивале состоится финал первого республиканского Чемпионата по киберспортивным дисциплинам: HearthStone, DOTA2, WarCraft, Heroes 3, CS:GO, WoT, StarCraftи Quake.

Когда: 22-23 сентября (суббота, воскресенье)

Где: Дворец детского (юношеского) творчества

Вход свободный

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Погода в Ижевске: будни будут дождливыми, выходные – ясными (подробнее)