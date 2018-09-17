2018-09-17T09:21:20+03:00
Общество

Как поменялось пространство квартиры за 30 лет

Наш корреспондент выяснил, где жить комфортнее: в проверенной хрущевке или новостройке
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Ох, сколько на рынке недвижимости представлено планировок квартир в новостройке! И с огромными комнатами, и в стиле лофт, и с окнами от пола до потолка… Да, все, конечно, понятно, жилище должно быть просторным и светлым, но все-таки самое важное, особенно для таких, как я мистеров Плюшкинов – это место для складывания вещей.

Корзины и массивные шкафы – неудобно

Можете что угодно говорить, но мне не нравится, когда комната, какой бы она ни была квадратуры, заставлена шкафами. Смотрится, прямо говоря, некрасиво.

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Плюсом (ну, или минусом) – сокращается пространство и «воздуха» становится заметно меньше. А эти корзины? Большие, которые занимают место и обращают на себя внимание. Так что, им я говорю решительное нет. Если, конечно, это не хитровыдуманные дизайнерские проделки.

Хорошо, а куда же складывать все вещи, весь скарб, накопленный годами? На балкон? Не практично! Ничего не может быть хуже заставленного балкона, где в хламе можно не просто запутаться, но и потерять велосипед. А он, как вы понимаете, немаленький.

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Конечно же, антресоли, скажете вы! Нет, пожалуйста. Это, во-первых, только создает видимость свободного места для хранения вещей.

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Во-вторых, просто неудобно, да и опасно! Вспоминайте, как бабушка доставала с антресолей коробку с елочными игрушками, стоя на хлипком стуле, а вы пытаетесь его держать, собирая все силы в маленькие ручки. Вспомнили? От такой картины хоть и веет теплотой, но в целом выглядит ужасающе.

В общем, не подходит мне хрущевка, какие бы высокие потолки и просторные антресоли там ни были. Брр.

Просторные лоджии, гардеробная и колясочные – мой выбор!

На очереди квартиры в новостройках… Ассортимент – огромный, поэтому выбрать будет нелегко. Здесь и «однушки», и «двушки», и «трешки». На одном из сайтов увидела, что есть такой жилой комплекс – «Виктория парк». В строящемся доме №56 комнаты – необходимой мне площади, но самое главное есть где хранить все мои вещи не захламляя жилые комнаты!

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Красные - место хранения в квартирах

Желтые – место хранения на лоджии

Зеленые – колясочные на этаже

Место под гардеробную даже в однокомнатной квартире!

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Представляете, мечта: отдельная комната для вещей, в которую с утра заходишь под музыку, как в фильмах, настроение поднимается и сразу находится, что надеть! Если вдруг времени с утра нет, то не показываешь все нутро шкафа, вываливая на пол все свое добро (это же еще собирать придется!), а просто открываешь гардеробную и надеваешь не помятую блузку и брюки с идеальными стрелками.

А так может выглядеть гардеробная от фабрики Home Space

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А вот велосипед в мою гардеробную не положишь, как ни старайся. Смотрю дальше. Ого, да у них еще и увеличенная лоджия – целых 7 кв.м. Поставлю сюда шкаф с одного бока (для хозяйственного инвентаря), а с другого велосипед. И аккуратно, и место останется на созерцание прекрасного лесного пейзажа.

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Еще один плюс, между прочим – это экологически чистый район, при этом – с развитой инфраструктурой.

Ну и задуматься о будущем тоже надо. Вот будет у меня ребенок, куда я коляску поставлю? На балконе – места не будет, там велосипед. Проблема… Которая, оказывается, легко решается! Колясочные – на каждом этаже, куда поместятся несколько колясок.

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А пока, иногда, буду там велосипед оставлять. Вдруг так устану, что помыть колеса будет невмоготу.

Думаю, я выбрала, куда скоро заселюсь. Заходите в гости, все покажу!

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