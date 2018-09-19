Утро в Ижевске: спасенная в лесу семья, выставка военной техники и новый конкурс на пост главы города

СЕГОДНЯ 07:31 2018-09-19T08:39:59+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 сентября, среда. За окном пасмурно и дождливо. Такая погода продержится сегодня на протяжении всего дня. Столбик термометра поднимется не выше +11 градусов. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

Надеемся, несмотря на пасмурную погоду, осенняя хандра вас не коснется, и ваше 19 сентября будет позитивным. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- Пропавшего в Ижевске артиста шоу мыльных пузырей нашли живым (подробнее)

- Колосковая, Берша и Ворошилова: в Ижевске определились улицы для ремонта в 2019 году (подробнее)

- Реклама доставки роллов с ненормативной лексикой заинтересовала УФАС в Ижевске (подробнее)

- Экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский сравнил ижевские и пермские пельмени (подробнее)

- «Дружба» в аренду»: В Ижевске помещения в бывшем кинотеатре предлагают в аренду за полмиллиона (подробнее)

- Сэкономленные на ремонте дворов 21 млн рублей направят на реконструкцию Центральной площади Ижевска (подробнее)

Далее с подробностями:

«РЕБЕНКА ВЫНОСИЛИ НА РУКАХ»

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В понедельник, 17 сентября, в лесах Якшур-Бодьинского района Удмуртии потерялась семья: муж, жена и их 7-летняя дочка. Сообщение об их пропаже поступило около 17:00. Сколько до этого времени семья плутала в лесах, неизвестно. Незамедлительно на место выехали оперативные службы и добровольцы поисково-спасательного отряда «Регион 18». Несколько часов поисков, и в 19:30 семью нашли. Они ютились в темном лесу, перемерзли и промокли. Девочку пришлось выносить на руках. (подробнее)

«ТОР» и «КАТЮША»

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Во вторник, 18 сентября, в Ижевске на Центральную площадь выкатили уникальную и интересную военную технику. Жители могли увидеть ЗРК «Тор-М2К» и ЗРК «Тор-М2», ЗРК «Оса-АКМ» и ЗИС-5 с «Катюшей», бронеавтомобили «Астейс», электромотоциклы ИЖ, БАС «Соратник» и «Нахлебник», гражданский электромобиль UV-4 и многое другое. Если вы не успели сходить на площадь, фоторепортаж для вас уже на сайте. (подробнее)

КОГДА ПОЯВИТСЯ ГЛАВА?

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В Ижевске объявили конкурс на должность главы города - он пройдет 15 октября. Такое решение приняли депутаты Городской думы на сессии 18 сентября. Документы от желающих кандидатов начнут принимать с 24 сентября по 3 октября. Условия проведения конкурса остались без изменений. Из состава конкурсной комиссии депутаты исключили своего коллегу Константина Котова. Вместо него войдет зампред Гордумы Ижевска Фания Федорова. (подробнее)