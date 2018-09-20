Утро в Ижевске: известие об артисте шоу мыльных пузырей, возвращение теплой погоды и перенос выходных дней

СЕГОДНЯ 07:04 2018-09-20T07:07:43+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 20 сентября, четверг. Сегодня обещают небольшие дожди, температуру +12...+14 градусов. Надеемся, осенняя хандра вас не коснется! А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году (продолжение).

- Ижевск оказался в тройке городов-лидеров по продажам вертолетов (продолжение).

- Невиновный мужчина отсидел в колонии три года за сфабрикованное дело в Удмуртии (продолжение).

- В Удмуртии произошло ДТП из-за обгона: два человека погибли, пятеро ранены (продолжение).

- Киберспорт и развитие промышленного туризма: Удмуртия подписала соглашение с разработчиком World of Tanks (продолжение).

- Проверка слуха: В поселке Удмуртии появился маньяк с топором? (продолжение).

Далее с подробностями:

Реву, иду за мужем, читаю «Отче наш»

Как не потеряться в лесу

Жители Удмуртии рассказали, как терялись в лесу и что при этом делали. Публикуем также важные советы и обязательные рекомендации при походе в лес (продолжение).

Погода в Ижевске

Осень в городе

В последнее время погода за окном в Ижевске совершенно не радует - мелкий дождь и холод. А что нас ждет дальше? Будет ли еще тепло? Мы собрали примерный прогноз погоды на ближайшие месяцы. И добавляем яркие фотографии осени, чтобы поднять настроение! (продолжение).

«Точно в цель!»

День оружейника

Владимир Ярыгин рассказал «Комсомолке» о Михаиле Калашникове, «золотых» пистолетах и об оружии, которое попадает точно в цель (продолжение).