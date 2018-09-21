Утро в Ижевске: стрит-арт на набережной, подробности исчезновения шоумена Егора Булдакова и ужесточение санкций
Доброе утро, Ижевск! На календаре 21 сентября и долгожданная пятница! День будет солнечным, но прохладным. Днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. А пока вы настраиваетесь на работу и бодритесь горячим кофе, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:
- В Удмуртии пропал 10-летний мальчик (продолжение).
- Пропавший артист шоу мыльных пузырей из Ижевска Егор Булдаков скрывался в Туркменистане (продолжение)
- Житель Удмуртии заплатит штраф за публикацию интимных фото экс-девушки «ВКонтакте» (продолжение).
- В бомбоубежище Ижевска открыли выставку моделей танков, бронемашин и реактивных установок (продолжение).
- В Ижевске вынесли приговор исполнителям заказного нападения на бизнесмена (продолжение).
- США ввели санкции против 33 граждан РФ, связанных с оборонным и разведывательными ведомствами (продолжение).
- Белый кот прославился, приняв участие в спецоперации СБУ (продолжение).
- Госдума обяжет владельцев гироскутеров и сегвеев учить ПДД и получать номера (продолжение).
Далее с подробностями:
Стрит-арт на набережной Ижевска
Идя сейчас по набережной можно долго разглядывать сюжетыФото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске открылась стрит-арт галерея на набережной города. Несколько дней художники трудились над парапетом и создали из него произведение искусства. На каждом блоке изображена совершенно уникальная картина. Подробнее в нашей фотогалерее (продолжение).
Расторгуев рассказал про Калашникова
Фото: Амир Закиров
В среду, 19 сентября, в честь Дня оружейника в Ижевске прошел концерт группы «Любэ», перед которым ее лидер Николай Расторгуев рассказал о встрече с Михаилом Калашниковым и воспитании патриотизма (продолжение).
"Танки" приедут в Удмуртию
Фото: worldoftanks.ru
19 сентября на Форуме оружейников России, который проходил в Ижевске, Корпорация развития Удмуртии подписала соглашение с разработчиком игры World of Tanks - компанией Wargaming.net. Что значит это соглашение для республики? (продолжение)
«Клиника года» - 2018
Проект проходит второй год подрядФото: Архив «КП» в Ижевске
«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». В этом году принять в нем участие сможет любое медицинское учреждение республики.
Сейчас на конкурс заявились более 10 медучреждений. Мы решили познакомить читателей с участниками «Клиники года» - 2018 (продолжение).
Стало только хуже
В прошедшую среду президент США в соответствии с поручением Конгресса подписал указ об ужесточении санкций против России. О чем речь? (продолжение)
.Фото: REUTERS
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