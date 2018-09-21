Военная служба по контракту в Удмуртии: льготы, преимущества и особенности

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-21T14:42:44+03:00

«Комсомолка» выяснила, сколько можно заработать в армии и что ждет молодых людей, подписавших контракт

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«Есть такая профессия - Родину защищать». Каждый год сотни молодых людей выпускаются из учебных заведений Министерства обороны в воинских званиях лейтенантов и прапорщиков. Но что делать, если когда-то давно, еще в 11 классе, ты выбрал другую профессию, а потом понял, что хочешь связать свою жизнь с армией? Ответа два: срочная служба и служба по контракту.

Кто может стать военнослужащим по контракту?

Военная служба по контракту - это своего рода трудовая деятельность, где военнослужащий выполняет обязанности по защите своей страны и получает за это заработную плату.

- Контрактником может стать гражданин России или иностранец, свободно владеющий русским языком, годный по состоянию здоровья и соответствующий профессионально-психологическим требованиям военной службы. Для заключения первого контракта рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 40 лет, - рассказывает начальник пункта отбора на военную службу по контракту по УР майор Родинко Сергей.

Причем поступить на военную службу по контракту в вооруженные силы с недавнего времени стало возможно даже тем людям, которые не проходили срочную службу. Для этого нужно получить высшее или среднее профессиональное образование и прийти в ближайший пункт отбора «контрактников».

- Первый контракт заключается либо на два, либо на три года, - добавляет майор Родинко, - с возможностью продления по решению военнослужащего. На два, на три, на пять, на десять лет. Либо на неопределенный срок. Например, до предельного возраста пребывания на военной службе.

Что отличает срочную службу от службы по контракту?

Главное отличие срочной службы от службы по контракту заключается в том, что контракт - это дело добровольное. Поэтому кандидат может сам выбрать место службы. Не следует также забывать, что это работа, поэтому военнослужащий получает денежное довольствие и выполняет свои обязанности в соответствии с регламентом служебного времени. Жить он может за пределами воинской части в служебном или арендованном жилье.

- Когда человек заключит контракт, денежное довольствие будет варьироваться от 20 до 35 т. р. Размер напрямую зависит от места дислокации воинской части, от должности и уровня образования, - добавляетмайор Родинко. - Кроме того, с 2018 года мы можем предложить нашим землякам проходить службу на территории Удмуртской Республики: в Камбарке и в Кизнере.

При подписании второго контракта можно взять военную ипотеку.

Решение квартирного вопроса и льготы для контрактников

Если при поступлении на военную службу по контракту гражданин меняет место жительства, ему предоставляется подъемное пособие. Эти деньги контрактник сможет потратить на приобретение вещей первой необходимости. Кроме того, ежегодно военнослужащие получают материальную помощь в размере оклада по должности и воинскому званию.

- Размер материальной помощи составляет от 15 до 25 т. р. Кроме того, есть премия по итогам работы за год, - говорит начальник пункта отбора на контрактную службу.

Все военнослужащие подлежат медицинскому, вещевому и продовольственному обеспечению: контрактник сможет отдохнуть в санатории или получить нужное лекарство в случае болезни бесплатно. Военнослужащему, имеющему выслугу 20 лет, в том числе в льготном исчислении, предоставляется пенсия.

«Вишенкой на торте» станет обеспечение контрактников собственным жильем.

- Сейчас популярность набирает накопительная ипотечная система. Скажу, что с момента подписания первого контракта до решения квартирного вопроса, а мы рассматриваем как приобретение вторичного жилья, так и квартиры в новостройке, а также приобретение участка и постройку дома, проходит в среднем 6 лет, - говорит наш собеседник.

Этими деньгами военнослужащий может также погасить действующую ипотеку.

- Военная служба - это стабильность и престиж в первую очередь. Это пенсия, это гарантия того, что человек в 40-50 лет при выходе на пенсию не будет брошен, у него будет квартира. Государство это гарантирует, - добавляет майор Родинко.

КСТАТИ!

Военная ипотека: как купить жилье без отрыва от службы

Чтобы воспользоваться программой, нужно быть старше 21 года (предельный возраст 45-50 лет), состоять на военной службе, быть участником накопительно-ипотечной системы (НИС) для военнослужащих и накопить на первоначальный взнос (обычно от 10-20% от стоимости квартиры). Если условия соблюдены, в ипотеку можно получить до 3 млн. рублей на длительный срок (в среднем до 25 лет). Но если жилье стоит дороже, то недостающую сумму придется оплатить из собственных средств.

Почему военная ипотека выгодна?

Во-первых, пока заемщик состоит на военной службе, его долг банку оплачивает государство, проводя ежемесячные платежи. Во-вторых, купить квартиру можно в любом регионе, не только там, где человек живет или служит. В-третьих, банки по программе военной ипотеки тщательно отбираются - вы можете быть уверены в их надежности.

На какую ставку можно рассчитывать?

Военная ипотека сегодня в среднем обходится дешевле, чем обычная. Пожалуй, самое выгодное предложение на рынке - военная ипотека от Промсвязьбанка. В настоящее время это единственная кредитная организация, предлагающая фиксированную ставку 8,9% на весь срок кредитования. При этом первоначальный взнос составляет лишь 10%, а решение принимается в течение одного дня. Подписать документы можно и без отрыва от службы, даже по доверенности. Затем документы отправляются на обработку, а сделка проводится в кратчайшие сроки.

Можно ли рефинансировать военную ипотеку?

Скорее, нужно. За счет перекредитования можно снизить ставку по кредиту, срок кредита и размер платежа. Таким образом, снижается общий объем выплат, военнослужащий экономит на ссуде.

Банк дает возможность переоформить заем на всю сумму основного долга под те же низкие 8,9%, при этом будет построен новый график платежей. После рефинансирования у военнослужащего будет фиксированная процентная ставка и равные ежемесячные платежи на весь срок кредитования.

Программа кредитования сотрудникам ОПК

Промсвязьбанк предложил новую программу потребительского кредитования сотрудникам оборонно-промышленного комплекса. Теперь взять кредит можно по ставке от 9,9% (с оформлением финансовой защиты) и от 13,9% (без финансовой защиты). Если у вас есть действующие кредиты или кредитные карты в сторонних банках, вы можете объединить их в один кредит в Промсвязьбанке на привлекательных условиях.

ОО «Ижевский», г. Ижевск, ул. Удмуртская, 249

На вопросы ответил региональный директор ОО «Ижевский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Игорь Кудрявцев

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