Утро в Ижевске: окончательное принятие закона о повышении пенсионного возраста, новый мировой рекорд Алины Загитовой и наказание родителей за курящих детей
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 28 сентября. За окном дождь и +7 градусов, днем ожидается повышение температуры до + 9. По данным Яндекс.Погода сегодня продолжатся дожди и будет сильный ветер.
«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. Впереди выходные, так что настраиваемся на продуктивный рабочий день! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:
В пожаре погиб 69-летний житель Удмуртии (подробнее).
Ижевский Концерн «Калашников» сделал арктическую экипировку (подробнее).
На трассе Ижевск - Воткинск установят камеры, чтобы «ловить» на скорость (подробнее).
В Удмуртии могут ввести административную ответственность для родителей, чьи дети курят (подробнее).
Госдума окончательно приняла законопроект о повышении пенсионного возраста (подробнее).
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова установила мировой рекорд (подробнее).
Далее с подробностями:
Жители Удмуртии выберут лучший санаторий
ФОТО: Архив
«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». В лечении болезни важной составляющей является восстановление. Поэтому мы знакомим вас с санаториями Удмуртии (продолжение).
Как работает Интерпол в Удмуртии?
ФОТО: kp.ru
27 сентября - День Интерпола России. Наша страна еще в сентябре 1990 года стала полноправным членом этой международной полицейской организации. Филиал Интерпола существует и в Удмуртии с 1998 года. Чем занимается это подразделение, «Комсомолка» решила рассказать на реальных примерах (продолжение).
«Город во тьме»
ФОТО: Архив
С наступлением осени жители Ижевска особенно остро стали реагировать на отсутствие освещения на улицах города. И правильно, кому понравится пробираться, например, по Буммашу в темноте? «Комсомолка» выяснила, как сделать свет на своей улице (продолжение).
Что подарить на День учителя в Ижевске
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Не за горами 5 октября – День учителя. Каждому школьнику в этот день хочется порадовать любимого педагога, подарив ему что-то особенное и незабываемое. Мы подготовили несколько вариантов подарков, которые придутся по душе вашему классному руководителю (продолжение).
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