2018-10-02T10:24:11+03:00
Тема дня - Ижевск

Будут ли вырубаться деревья при реконструкции Центральной площади? Почему при проектировании жилья на ул. Горького не было предусмотрено расширение дорог?

Министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Иван Ястреб ответил на вопросы слушателей
Марина Мирлачева
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Иван Ястреб, министр строительства, ЖКХ и энергетики УРИван Ястреб, министр строительства, ЖКХ и энергетики УРФото: Диля Ахмадишина
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Будут ли вырубаться деревья при реконструкции Центральной площади? Почему при проектировании жилья на ул.Горького не было предусмотрено расширение дорог?

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