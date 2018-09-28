Будут ли вырубаться деревья при реконструкции Центральной площади? Почему при проектировании жилья на ул. Горького не было предусмотрено расширение дорог?
Министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Иван Ястреб ответил на вопросы слушателей
Иван Ястреб, министр строительства, ЖКХ и энергетики УРФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:
Будут ли вырубаться деревья при реконструкции Центральной площади? Почему при проектировании жилья на ул.Горького не было предусмотрено расширение дорог?
00:00
00:00