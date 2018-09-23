2018-09-23T13:36:14+03:00
Общество

Погода в Ижевске на ближайшую неделю: ожидается похолодание и дожди

Максимальная температура составит +21 градус
Анастасия Волкова
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ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
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Ближайшая неделя в Ижевске будет холодной и дождливой. Самым теплым днем станет понедельник, но уже к среде, по данным Яндекс.Погода начнет устанавливаться настоящая осень.

В понедельник, 24 сентября, воздух прогреется до 21 градуса тепла. Погода будет ясной, без осадков. Ветер будет южным, 5,1 м/с.

Ситуация изменится во вторник – температура упадет до +16 градусов, будет пасмурно. К вечеру ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, 5,8 м/с.

В среду, 26 сентября температура воздуха продолжит падать и составит +12 градусов. Ожидаются дожди.

Четверг будет пасмурным и дождливым. Максимальная температура в этот день составит +10 градусов. Ветер юго-западный, 4,9 м/с.

В пятницу, 28 сентября, ожидается аналогичная ситуация. Температура воздуха составит +10 градусов, ожидаются небольшие дожди.

15 сентября, в субботу, будет все также дождиливо. Температура сохранится на отметке +10 градусов. В воскресенье температурный фон сохранится, однако дождей уже не будет. Ветер западный, 2,3 м/с.

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