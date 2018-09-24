Утро в Ижевске: первые любительские соревнования по биатлону, погода на неделю и массовое ДТП

СЕГОДНЯ 06:47 2018-09-23T23:00:02+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

Изменить размер текста: A A

Доброе утро, Ижевск! На календаре 24 сентября, понедельник. За окном солнечно, +13 градусов. Ясная и солнечная погода сохранится на протяжении всего дня, столбик термометра поднимется до +20 градусов. Ветер южный, 4-11 м/с.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы готовитесь к первому рабочему дню, предлагаем вспомнить самые важные новости минувших выходных:

- В Ижевске проходит выставка «Колокольный перезвон» (подробнее)

- Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по пневматической стрельбе (подробнее)

- Удмуртия стала участницей всероссийской программы «Дороги Победы» (подробнее)

- Спортсменка из Удмуртии стала призером Чемпионата России по летнему биатлону (подробнее)

- В Ижевске около аэропорта произошло массовое ДТП: один человек погиб, ребенок в больнице (подробнее)

- В течение четырех дней пенсионеры смогут посетить зоопарк в Ижевске бесплатно (подробнее)

- В Ижевске очевидцы помогли потушить загоревшийся автомобиль (подробнее)

Далее с подробностями:

ОЖИДАЕТСЯ ПОХОЛОДАНИЕ И ДОЖДИ

.

Ближайшая неделя в Ижевске будет холодной и дождливой. Самым теплым днем станет понедельник, но уже к среде, по данным Яндекс.Погода начнет устанавливаться настоящая осень. (подробнее)

ПЕРВЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ

.

В субботу, 22 июля, на спортивном комплексе имени генерала Демидова прошли первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон Фест». Присутствовали и звезды этого вида спорта – Максим Чудов, Ольга Зайцева, Иван Черезов, Виктор Майгуров и многие другие. Участники, которых было больше 400 человек, преодолели 2700 метров с двумя огневыми рубежами. Стрельба по мишеням велась из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5. (подробнее)

САЙЛЕНТ ХИЛЛ ПО-УДМУРТСКИ

.

В ночь с субботы на воскресенье Ижевск накрыло пеленой густого тумана. Пользователи выкладывают фото в соцсети, а автомобилисты не устают предупреждать друг-друга о минимальной видимости на дорогах и аккуратности за рулем. Кстати, туман, который обычно рассеивается до 8 утра, сегодня держится гораздо дольше. Собрали для вас шесть фото утреннего явления природы. (подробнее)