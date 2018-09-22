Фоторепортаж: В Ижевске прошли первые любительские соревнования по биатлону
В субботу, 22 июля, на спортивном комплексе имени генерала Демидова прошли первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон Фест». Присутствовали и звезды этого вида спорта – Максим Чудов, Ольга Зайцева, Иван Черезов, Виктор Майгуров и многие другие.
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Участники, которых было больше 400 человек, преодолели 2700 метров с двумя огневыми рубежами. Стрельба по мишеням велась из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Кроме самих состязаний был концерт, пневматический тир с винтовками БИ-7-5 и МР-512, выставка оружия производства концерна «Калашников», точки продаж сувенирной продукции концерна, спортивно-развлекательные аттракционы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны отдыха, розыгрыши призов.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Кстати, по итогам проведения этих соревнований Концерн «Калашников» и правительство республики будут ходатайствовать о создании Союза любительского биатлона России и первых любительских академий биатлона на базе спортивных центров подготовки по всей стране.
Фото: Диля Ахмадишина
Вырученные от продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд «Дети-бабочки».
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