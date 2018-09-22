2018-09-22T15:13:10+03:00
Спорт

Фоторепортаж: В Ижевске прошли первые любительские соревнования по биатлону

Больше 400 человек пробежали дистанцию с двумя огневыми рубежами
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УРФото: пресс-служба главы и правительства УР

В субботу, 22 июля, на спортивном комплексе имени генерала Демидова прошли первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон Фест». Присутствовали и звезды этого вида спорта – Максим Чудов, Ольга Зайцева, Иван Черезов, Виктор Майгуров и многие другие.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Участники, которых было больше 400 человек, преодолели 2700 метров с двумя огневыми рубежами. Стрельба по мишеням велась из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Кроме самих состязаний был концерт, пневматический тир с винтовками БИ-7-5 и МР-512, выставка оружия производства концерна «Калашников», точки продаж сувенирной продукции концерна, спортивно-развлекательные аттракционы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны отдыха, розыгрыши призов.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, по итогам проведения этих соревнований Концерн «Калашников» и правительство республики будут ходатайствовать о создании Союза любительского биатлона России и первых любительских академий биатлона на базе спортивных центров подготовки по всей стране.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Вырученные от продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд «Дети-бабочки».

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