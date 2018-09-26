Утро в Ижевске: восстановление бывшего кинотеатра «Аврора», поступление конфискованных средств в пенсионные фонды и пропавший месяц назад ижевчанин

СЕГОДНЯ 06:54 2018-09-26T06:57:19+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 сентября, среда. За окном пасмурно, +13 градусов. Такая погода продержится в городе на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, 4-11 м/с.

«Комсомолка» желает всем хорошего настроения! А пока вы готовитесь к рабочему дню, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- Сбежавшего из Ижевска Владимира Тумаева заключили под стражу до 20 ноября (подробнее)

- Ижевск вошел в топ-25 городов России по темпам роста зарплат (подробнее)

- Ижевчане сделали дисплей для шлема, который показывает маршрут, скорость и позволяет отвечать на звонки (подробнее)

- Десять дней ищут 30-летнего жителя Ижевска (подробнее)

- С 1 марта УК будут штрафовать за медленное реагирование на обращения жильцов в Удмуртии (подробнее)

- Ижевск вошел в ТОП-10 регионов России с лучшим общественным транспортом (подробнее)

Далее с подробностями:

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В Ижевске вновь взялись за восстановление и наполнение здания бывшего кинотеатра «Аврора», которое находится на улице Школьной. Именно этот объект стал ключевой темой для обсуждений на Инвестиционном совете администрации города. Какие проекты представили и какой из них будут развивать? (подробнее)

ГДЕ И КОГДА В ЭТОМ СЕЗОНЕ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ ФИГУРИСТКИ ИЗ УДМУРТИИ?

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У фигуристов начался соревновательный сезон. Когда и где будут выступать уроженки Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, узнала «Комсомолка». (подробнее)

ДЕНЬГИ КОРРУПЦИОНЕРОВ ОТДАДУТ ПЕНСИОНЕРАМ?

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С 1 января следующего года в Пенсионный фонд станут поступать средства, конфискованные при раскрытии коррупционных преступлений. Данные поправки к бюджетному кодексу Госдума одобрила во втором чтении. (подробнее)