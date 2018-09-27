Изымают лекарства, «Порше Кайен» и борются с сексуальным рабством: как работает Интерпол в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-27T15:36:32+03:00

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27 сентября - День Интерпола России. Наша страна еще в сентябре 1990 года стала полноправным членом этой международной полицейской организации. Филиал Интерпола существует и в Удмуртии, с 1998 года. Чем занимается это подразделение, «Комсомолка» решила рассказать на реальных примерах.

ОТ КРАЖ ДО РАБСТВА

Стоит сказать, что Интерпол - это международная организация уголовной полиции. Их филиал в Удмуртии занимается взаимодействием с таким же подразделением во многих странах мира: Италия, Греция, Франция, Германия, Австрия, Сербия, Чехия, Монако и так далее. Именно через сотрудников филиала происходят расследования преступлений, которые выходят за грани республики.

Например, в 2011 году с их помощью были найдены руководители-мошенники Ижевского автозавода и самарской группы «СОК», которые вывели с предприятия более 6 миллиардов рублей. А в начале октября 2012 года Интерпол задержал заграничных мошенников, обманувших жителя нашей республики на пять тысяч долларов.

Большие успехи у подразделения и в борьбе с нелегалами в сфере автобизнеса. По просьбе правоохранительных органов Германии и Латвии, по каналам Интерпола к концу 2012 года было изъято три автомобиля: BMW X5, Porsche Cayenne и Volkswagen Passat.

Есть в их послужном списке и небольшие расследования, но важные для жителей. Так, в 2015 году они вернули ижевчанину похищенную в Австрии цифровую камеру. Тогда в группу Национального центрального бюро Интерпола МВД по Удмуртии поступила информация из посольства Австрии в Москве о расследовании уголовного дела в отношении алжирской преступной группы. У членов банды было обнаружено похищенное имущество, среди них - зеркальный фотоаппарат и аксессуары к нему. Изучив снимки в фотоаппарате, они увидели фото автомобиля с государственными номерами России и регионом 18. И уже наши сотрудники отыскали законного владельца техники.

В период с 12 по 19 сентября 2017 года группа Интерпола изъяла 193 наименования лекарств, специальных медицинских изделий, а также активных биологических и пищевых добавок из незаконного оборота на сумму более одного миллиона рублей. Еще успели установить местонахождение четырех преступников на территории Чехии, Литвы, Украины и Панамы. В 2018 году им удалось отыскать без вести пропавшего человека, которого разыскивали власти Украины.

Кстати, сотрудники филиала Интерпола в Удмуртии причастны и к раскрытию преступлений организованной группы, которая занималась продажей девушек в сексуальное рабство в королевство Бахрейн (подробнее).

Сегодня филиалом Интерпола в Удмуртии разыскивается 14 лиц с целью дальнейшего ареста за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, изнасилование, торговля людьми и преступления, связанные с терроризмом. 13 человек находятся в розыске с целью установления их местонахождения, а также ведутся работы по нахождению 7 лиц, пропавших без вести.

СПРАВКА «КП»

Основная задача группы Интерпола, созданной в структуре МВД по Удмуртии, - обмен информацией с правоохранительными органами других стран. Помимо этого группа занимается международным розыском, борьбой с нелегальным автобизнесом, фальшивомонетчиками, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, предотвращением терроризма и экстремизма, контролем в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков.