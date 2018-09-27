2018-09-27T15:34:35+03:00
Общество

SKODA оправдывает ожидания ижевчан: как выгодно купить SKODA в Ижевске?

Легендарный автомобиль теперь можно приобрести с максимальной выгодой
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Владельцев ŠKODA в Ижевске становится с каждым днем все больше: продажи в августе 2018 года оказались выше аналогичного периода прошлого года на 33,5%. Растет и количество посетителей. Однако почему так происходит? Что привлекает клиентов идти в дилерские центры за новой ŠKODA? И как купить автомобиль с максимальной выгодой?

ŠKODA – комфортный автомобиль и надежный друг

Как рассказали в дилерском центре АСПЭК-Лидер, лояльность к марке за последние годы выросла. Это объясняется тем, что люди ищут ту машину, которая станет настоящим другом и прослужит не один десяток лет. Конечно, познакомившись с ŠKODA, уже не захочешь пересаживаться в салон другого автомобиля.

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В лидерах модель RAPID – доступный седан Б класса. От него не отстает OCTAVIA – сердце и главная модель бренда. Набирает популярность и семейный внедорожник – KODIAQ. Весь модельный ряд динамичен, удобен, эстетичен и рассчитан на любого клиента – каждый посетитель дилерского центра АСПЭК-Лидер найдет свой автомобиль.

Сердце ŠKODA – модель OCTAVIA

Данная машина производится с 1996 года. За такой промежуток времени она собрала множество положительных отзывов и лояльных покупателей, которые приходят, чтобы приобрести новое поколение автомобиля. Клиентов привлекает практичность автомобиля и технические характеристики. Люди знают, что смогут с комфортом разместиться в просторном салоне, а также сложить все необходимые вещи в большой багажник. Также стоит отметить динамику автомобиля – если Вы любитель «дать газу» со светофора и оставить другие автомобили позади, то ŠKODA OCTAVIA с двигателем 1,8 л. TSI мощностью 180 л.с. – определенно машина для Вас.

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Основной аудиторией OCTAVIA стали мужчины с семьей. Это обусловлено тем, что машина безопасная и в ней много места. Как рассказали в дилерском центре, в процессе покупки можно даже установить на задние сиденья детские кресла, чтобы родители могли понимать, комфортно ли будет их ребенку.

А люди старшего поколения, определенно обращают внимание на большой багажник – увезти урожай с дачи, перевезти какие-то инструменты, стройматерилы – с OCTAVIA это не проблема.

Специальные предложения и скидки

В дилерском центре АСПЭК-Лидер цены на автомобили доступные, каждый месяц действуют новые акции и спецпредложения. Есть также специальные программы по кредитованию, а также можно обменять свой старый автомобиль на новый по программе трейд-ин. Звоните по телефону 90-80-80, приезжайте в дилерский центр на Холмогорова 9, и заходите на сайт aspec-lider.ru, смотрите новости в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

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Контакты:

Автоцентр «АСПЭК-Лидер» - официальный дилер ŠKODA в Ижевске

Адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 9

Телефон:(3412) 90-80-80

www.aspec-lider.ru

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