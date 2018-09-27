Подарочные карты, «вкусные» букеты и украшения: что подарить на День учителя в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:48 2018-09-27T16:51:53+03:00

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Не за горами 5 октября – День учителя. Каждому школьнику в этот день хочется порадовать любимого педагога, подарив ему что-то особенное и незабываемое. Мы подготовили несколько вариантов подарков, которые придутся по душе вашему классному руководителю.

Что можно дарить на День учителя?

Все зависит от того, какой это педагог и кто выступает дарителем. Если речь идет об учителе, которому следует просто оказать внимание, то можно преподнести в этот день букет цветов или коробку конфет. Это классический набор, который точно не останется незамеченным.

Но любимому классному руководителю, конечно же, хочется преподнести что-то особенное. Тут главное не переборщить. Не стоит приобретать слишком дорогие вещи, особенно если вы дарите их от себя лично. Это может поставить человека в неловкую ситуацию, он будет чувствовать себя обязанным, и может даже отказаться принять такой подарок. Если есть желание преподнести, что- то дорогое, то лучше сделать это коллективно.

Варианты подарков своими руками

Ни для кого не секрет, что сейчас магазины пестрят товарами для handmade, а подарок своими руками порой может обойтись вам намного дешевле, чем купленный в магазине. К тому же, при работе над таким подарком, вы отлично проведете свое время.

- Фото-часы. Конечно, можно подарить преподавателю обычные часы, а можно немного пофантазировать. Возьмите любые часы, а вместо циферблата прикрепите совместную фотографию учителя с учениками. Это отличная идея для подарка, которая проста в своем исполнении. Использовать такие чудо-часы можно как дома, так и в классе.

- Цветочный горшок с цветами-детьми. Подготовьте красивый цветочный горшок и заполните его почвой . Далее возьмите деревянные шпажки для шашлыков или что-то подобное, прикрепите к ним цветы, вырезанные из цветного картона. На серединку каждого цветка приклеите портретную фотографию ученика.

- Диплом. Для этого нам опять же потребуется совместная фотография класса и компьютер. Оформляем фотографию в красивую рамку в фоторедакторе, сверху печатаем «Самому лучшему учителю», добавляем пожелания, и готово! Если не можете сделать такой подарок сами, можно обратиться в любую фотостудию.

- Корзина шоколадных цветов. Найдите корзину для цветов любого размера, любимые конфеты вашего учителя и те же деревянные шпажки (также можно использовать толстую леску). Внутри корзину можно украсить красивой тканью или же обыкновенной цветочной оберткой . Основой для шпажек может послужить флористическая губка. Вырезаем ее по размеру дна нашей корзины, вставляем туда шпажки, на которые сверху уже надеты конфеты. Сверху флористическую губку перекрываем тои же тканью. А теперь фантазируем. В эту композицию можно добавить живые цветы, рядом положить коробку чая или кофе. Ручку корзинки можно украсить атласной лентой .

- Эксклюзивный ежедневник. В отделе канцтоваров купите ежедневник или блокнот. Украсить его можно лентами, стразами или искусственными цветами. Они широко представлены в магазинах для рукоделия. Именной блокнот вы можете сделать, прикрепив на его обложку фотографию любимого учителя.

- Именная ваза, футболка, кружка и календарь. Купите вещь для основы подарка, а затем выберите самую лучшую фотографию вашего учителя, общую фотографию всего класса или оригинальную фразу. Положитесь на мастеров фотосалона и незабываемый подарок для классного руководителя вам обеспечен.

- Набор меда. Ваш педагог любит сладкое, но дарить коробку конфет – это слишком банально? Соберите несколько баночек ароматного меда, закажите в фотосалоне оригинальные наклейки, а затем упакуйте баночки с красивую подарочную обертку. Осталось только вручить!

Не хватает времени, чтобы сделать подарок своими руками? Тогда взгляните на идеи подарков, которые легко можно найти в магазине.

Аксессуары

В качестве подарка учителю-женщине отличным решением станет шейный платок или шарф. Можно подобрать обложку для документов, ключницу или визитницу. Можно подарить набор уходовой косметики: кремы для рук и лица.

Мужчине в этот день смело можно вручить галстук-бабочку, которую вы можете заказать в специализированном магазине. А если вы дружите с кройкой и шитьем, то изготовить такой подарок самостоятельно не составит большого труда. Стоимость галстука- бабочки в магазинах варьируется от 400 до 1 500 рублей. Можно подарить ручку, профессиональную или художественную литературу.

Подарочная карта

Если вы хотите сделать крутой и полезный подарок, то можете выбрать подарочную карту ТРК «Петровский» – все подарки ко «Дню учителя» в одной карте! Она позволяет расплачиваться во всех отделах торгово-развлекательного комплекса, где принимают карты платежной системы VISA. По карте можно совершать несколько покупок, необязательно тратить всю сумму за один раз и в одном отделе. Получить и пополнить карту можно прямо сейчас у центрального входа в ТРК "Петровский", на 2-м этаже.

КСТАТИ!

А что дарят ижевчане на День учителя в этом году?

По данным опроса, 25% ижевчан собираются вручить учителю цветы, 14% преподнесут подарочные сертификаты, а 12% купят конфеты и прочие сладости. К сожалению, 40% опрошенных совершенно ничего не собираются дарить классному руководителю, но часто такое решение связано с традициями школы и отношением школьника к учителю. Самые непопулярные подарки: мебель и техника для дома, поездка куда-нибудь и билеты на концерт.

Чем же вы решите порадовать 5 октября классного руководителя?

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